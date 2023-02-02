По информации Film & Television Industry Alliance, съемки пройдут в Лондоне и Испании. В настоящее время шоу имеет статус "в разработке/предварительном производстве".

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2 сезон "Дома Дракона": съемки и сюжет

Фильмирование 2 сезона, скорее всего, займет много времени, возможно до конца 2023 года. Затем будут работать над спецэффектами и т.д. Известно, что над продолжением будет работать ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор, он вернется в режиссуру по крайней мере один эпизод.

Создатели ранее говорили о том, что в новом сезоне не будет скачков времени, однако авторы постараются еще подробнее рассказать о Таргариенах, которые покидаю Старую Валирию, теряя контроль над своими драконами. Милли Алкок отметила, что она не слышала ничего официального о ее возвращении. Однако, недавно заявила больше не хочет сниматься в любых подобных фэнтезийных проектах.

Писательница Сара Гесс, например, рада была бы увидеть, как будут развиваться отношения между Рейнирой и Алисентой, а также с принцем Дэймоном, которого в первом сезоне сыграл Мэтт Смит.

Рейнира с Деймоном / Фото HBO

По словам сценариста Райана Кондала, в продолжении будет еще больше интимных сцен и сам сезон будет подобен середине "Игры престолов".

Мы перейдем к зрелищу. Однако вы должны понимать, что важно показать персонажей с разных сторон, прежде чем бросать их в битву. Второй сезон будет напоминать середину "Игры престолов", и зрители смогут ощутить всю трагедию, потому что мы уделили внимание этим героям в первом сезоне,

– подчеркнул он.

Мы уверены, что второй сезон "Дома Дракона" станет столь же популярен и получит немало одобрительных отзывов от поклонников творчества Джорджа Мартина и сериала "Игра престолов". Осталось только ждать!

Справка. "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

"Дом Дракона": смотрите трейлер первого сезона