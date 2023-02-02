За інформацією Film & Television Industry Alliance, зйомки відбудуться в Лондоні та Іспанії. Наразі шоу має статус "у розробці/попередньому виробництві".

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Фільмування 2 сезону, швидше за все, займе багато часу, можливо, до кінця 2023 року. Потім працюватимуть на над спецефектами тощо. Відомо, що над продовженням працюватиме ветеран "Гри престолів" Алан Тейлор, він повернеться до режисури принаймні одного епізоду.

Творці раніше говорили про те, що у новому сезоні не буде стрибків часу, проте автори намагатимуться ще докладніше розповісти про Таргарієнів, які залишаю Стару Валірію, втрачаючи контроль над своїми драконами. Принагідно Міллі Алкок зазначила, що вона не чула нічого офіційного про її повернення. Однак, нещодавно заявила, що більше не хоче зніматися у будь-яких подібних фентезійних проєктах.

Письменниця Сара Гесс, наприклад, рада була б побачити, як розвиватимуться відносини між Рейнірою та Алісентою, а також з принцом Деймоном, якого у першому сезоні зіграв Метт Сміт.

Рейніра з Деймоном / Фото HBO

За словами сценариста Раяна Кондала, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".

Ми перейдемо до видовища. Однак ви повинні розуміти, що важливо показати персонажів з різних сторін, перш ніж кидати їх у битву. Другий сезон нагадуватиме середину "Гри престолів", і глядачі зможуть відчути всю трагедію, бо ми приділили увагу цим героям у першому сезоні,

– наголосив він.

Ми впевнені, що другий сезон "Дому Дракона" стане такий же популярний та отримає чимало схвальних відгуків від шанувальників творчості Джорджа Мартіна та серіалу "Гра престолів". Залишилося тільки чекати!

Довідка. "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

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