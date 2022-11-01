Жуткие роды, интим, похороны: 7 лучших сцен первого сезона "Дома Дракона"
"Дом Дракона" стал очень популярным и любимым многих. 10-серийный приквел "Игры престолов" поразил великолепным сценарием и многими запомнившимися сценами.
- 17 лучших сцен первого сезона "Дома Дракона"
- 2Сцена родов жены Визериса
- 3Похороны новорожденного сына Визериса
- 4Неудобное свидание Визериса с 12-летней Лаеной
- 5Интимная сцена Рейниры с Дэймоном в борделе
- 6Дэймон убил свою жену
- 7Ужасные ранние роды Рейниры
- 8Рейнира стала королевой на похоронах своего ребенка
Большинство зрителей, безусловно, получили удовольствие от вселенной "Игры престолов" со сложными персонажами и множеством увлекательных сюжетных линий. Сценарий действительно привлек большую аудиторию, в том числе тех зрителей, которые ранее не были знакомы с произведениями Джорджа Мартина.
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В первом сезоне было много моментов, которые шокировали, сбивали с толку, а также удивляли, ужасали и огорчали фанатов. Весьма поражала актерская игра каждого; даже появлявшийся на короткий период времени оставил незабываемое впечатление.
7 лучших сцен первого сезона "Дома Дракона"
Сцена родов жены Визериса
По сюжету первой серии есть сцена роженицей Эммой, которая пытается родить сына, однако ребенок не перевернулся в правильное положение. "Врачи" предлагают сделать кесарево сечение, Визерис соглашается с ними и начинается неотвратимый процесс. Королева погибает на месте, теряя огромное количество крови и постанывая от ужасной боли. После кровавых родов умирает и ребенок. Эта сцена изрядно шокировала зрителей.
Роды – это наше поле битвы,
– сказала Рейнире ее мать в первом эпизоде.
Похороны новорожденного сына Визериса
Самое трагическое в смерти Эммы то, что Визерис принял тяжелое решение разрешить ей умереть, чтобы обеспечить выживание своего наследника, а ребенок все равно не выжил. Через несколько часов после ужасной смерти Эммы ее ребенок, которого во время его недолгого существования звали Бейлон, присоединяется к ней в смерти.
Его маленький труп можно увидеть завернутым в ужасной панихиде, где его останки кремирует дракон Рейниры Сиракс. Похороны всегда являются торжественным событием.
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Неудобное свидание Визериса с 12-летней Лаеной
Лишь через несколько коротких месяцев после смерти Эммы Визерис вынужден найти новую королеву, чтобы зачать наследника. В надежде на объединение Дома Таргариенов с Домом Веларионов Визерис устраивает свидание со своей 12-летней племянницей Лаеной. Зрители, конечно, были очень недовольны этой сценой, потому что Лаена все еще ребенок. До этого сам Визерис не желает иметь отношения с 12-летней девочкой.
Интимная сцена Рейниры с Дэймоном в борделе
4 эпизод сериала был довольно драматичным. В нем мы узнали о сексуальных отношениях Рейниры и Дэймона, о которых Отто рассказал Визерису. Сцена со страстными поцелуями изумила зрителей. Они писали о том, что "Дом Дракона" стал "жарким", а Дэймон и Рейнира – "горячими" и "тяжелыми". Кстати, актриса Алкок рассказала изданию The Post, что снимать интимную сцену было несложно: "Мэтт Смит и я были просто друзьями. Так что это было достаточно удобно".
Соблазнительная сцена снималась посреди переполненного борделя, где было немало обнаженных людей. Актеры не знали о ней вплоть до начала съемок. Режиссер специально не рассказывала, чтобы все получилось на высоком уровне.
Кстати, в мире сериала инцест не является чем-то необычным для семьи Таргариенов. Но со стороны Рейниры возмутительно то, что она может иметь сексуальные отношения до того, как выйдет замуж за кого-то, кого одобрит ее отец, а тем более дяди, у которого плохая репутация.
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Дэймон убил свою жену
В начале 5 эпизода мы знакомимся с супругой принца Дэймона, леди Рэй Ройс из Рунстоуна в Долине, когда она возвращается с утренней охоты. На самом деле это был не самый лучший момент знакомства с ней, поскольку именно тогда она встретилась с Дэймоном, от чьих рук сразу умерла. Сначала кажется, что Дэймон убил свою жену ради забавы, но его подлинные мотивы раскрываются позже в эпизоде на свадьбе Рейниры.
Когда двоюродный брат Реи, сэр Герольд Ройс, обвиняет его в ее убийстве, Дэймон вызывающе отрицает обвинения и заявляет, что имеет право наследовать имущество своей жены.
"Дом Дракона" 1 сезон 5 серия: смотрите трейлер
Одним из самых интересных и щемяще-загадочных моментов в 5 серии также "Танец Дракона" Рейниры и ее мужа Лейнора, за которым внимательно наблюдал ее дядя Дэймон.
Ужасные ранние роды Рейниры
Финал под названием "Черная королева" начинается с известия о смерти Визериса. Рейнира узнает, что потеряла не только отца, но и право подражать престолу – Рейнис сообщила о коронации Эйгона. Эти новости приводят к ранним родам. В начале серии мы видим ужасную сцену родов, в которой Эмма Д'Арси очень поразила актерскую игру. Сцена заканчивается в мучениях тяжелого рождения с большим количеством крови.
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Рейнира стала королевой на похоронах своего ребенка
На похоронах своего ребенка Рейнира становится королевой. Сэр Эррик из Королевской гвардии, тайно вывезший Рейнис из Красного замка в последнем эпизоде, прибывает с золотой короной Визериса. Деймон кладет ее на голову своей скорбной жены, и собравшиеся склоняют головы перед ней как Королевой Семи Королевств.