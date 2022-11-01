Жуткие роды, интим, похороны: 7 лучших сцен первого сезона "Дома Дракона"

"Дом Дракона" стал очень популярным и любимым многих. 10-серийный приквел "Игры престолов" поразил великолепным сценарием и многими запомнившимися сценами.

Большинство зрителей, безусловно, получили удовольствие от вселенной "Игры престолов" со сложными персонажами и множеством увлекательных сюжетных линий. Сценарий действительно привлек большую аудиторию, в том числе тех зрителей, которые ранее не были знакомы с произведениями Джорджа Мартина.

Вас может заинтересовать "Дом Дракона": фото закулисок первого сезона и чего ждать от продолжения в 2024 году

В первом сезоне было много моментов, которые шокировали, сбивали с толку, а также удивляли, ужасали и огорчали фанатов. Весьма поражала актерская игра каждого; даже появлявшийся на короткий период времени оставил незабываемое впечатление.

7 лучших сцен первого сезона "Дома Дракона"

Сцена родов жены Визериса

По сюжету первой серии есть сцена роженицей Эммой, которая пытается родить сына, однако ребенок не перевернулся в правильное положение. "Врачи" предлагают сделать кесарево сечение, Визерис соглашается с ними и начинается неотвратимый процесс. Королева погибает на месте, теряя огромное количество крови и постанывая от ужасной боли. После кровавых родов умирает и ребенок. Эта сцена изрядно шокировала зрителей.

Роды – это наше поле битвы,

– сказала Рейнире ее мать в первом эпизоде.

Кровавая сцена родов в первой серии "Дома Дракона" (18+) / Скриншот

Похороны новорожденного сына Визериса

Самое трагическое в смерти Эммы то, что Визерис принял тяжелое решение разрешить ей умереть, чтобы обеспечить выживание своего наследника, а ребенок все равно не выжил. Через несколько часов после ужасной смерти Эммы ее ребенок, которого во время его недолгого существования звали Бейлон, присоединяется к ней в смерти.

Его маленький труп можно увидеть завернутым в ужасной панихиде, где его останки кремирует дракон Рейниры Сиракс. Похороны всегда являются торжественным событием.

Похороны Бейлона / Скриншот

Кстати Миллионы зрителей дальше говорят о нем, – Кондал поражен реакцией зрителей на "Дом Дракона"

Неудобное свидание Визериса с 12-летней Лаеной

Лишь через несколько коротких месяцев после смерти Эммы Визерис вынужден найти новую королеву, чтобы зачать наследника. В надежде на объединение Дома Таргариенов с Домом Веларионов Визерис устраивает свидание со своей 12-летней племянницей Лаеной. Зрители, конечно, были очень недовольны этой сценой, потому что Лаена все еще ребенок. До этого сам Визерис не желает иметь отношения с 12-летней девочкой.

Визерис с 12-летней Лаеной в саду / Скриншот

Интимная сцена Рейниры с Дэймоном в борделе

Приквел "Игры престолов" стал самой популярной премьерой за всю историю HBO. Первый эпизод сериала "Дом Дракона" просмотрели почти 10 миллионов зрителей за ночь, равно как и финальную серию. За пределами США сериал стал популярнее "Игры престолов". Смотреть сериал на украинском можно на Megogo только до конца 2022 года

4 эпизод сериала был довольно драматичным. В нем мы узнали о сексуальных отношениях Рейниры и Дэймона, о которых Отто рассказал Визерису. Сцена со страстными поцелуями изумила зрителей. Они писали о том, что "Дом Дракона" стал "жарким", а Дэймон и Рейнира – "горячими" и "тяжелыми". Кстати, актриса Алкок рассказала изданию The Post, что снимать интимную сцену было несложно: "Мэтт Смит и я были просто друзьями. Так что это было достаточно удобно".

Соблазнительная сцена снималась посреди переполненного борделя, где было немало обнаженных людей. Актеры не знали о ней вплоть до начала съемок. Режиссер специально не рассказывала, чтобы все получилось на высоком уровне.

Кстати, в мире сериала инцест не является чем-то необычным для семьи Таргариенов. Но со стороны Рейниры возмутительно то, что она может иметь сексуальные отношения до того, как выйдет замуж за кого-то, кого одобрит ее отец, а тем более дяди, у которого плохая репутация.

Рейниры с Деймоном в борделе / ​​Скриншот

Интересно Как 10-летний скачок во времени сменил героев сериала "Дом Дракона": фотосравнение

Дэймон убил свою жену

В начале 5 эпизода мы знакомимся с супругой принца Дэймона, леди Рэй Ройс из Рунстоуна в Долине, когда она возвращается с утренней охоты. На самом деле это был не самый лучший момент знакомства с ней, поскольку именно тогда она встретилась с Дэймоном, от чьих рук сразу умерла. Сначала кажется, что Дэймон убил свою жену ради забавы, но его подлинные мотивы раскрываются позже в эпизоде ​​на свадьбе Рейниры.

Когда двоюродный брат Реи, сэр Герольд Ройс, обвиняет его в ее убийстве, Дэймон вызывающе отрицает обвинения и заявляет, что имеет право наследовать имущество своей жены.

"Дом Дракона" 1 сезон 5 серия: смотрите трейлер

Одним из самых интересных и щемяще-загадочных моментов в 5 серии также "Танец Дракона" Рейниры и ее мужа Лейнора, за которым внимательно наблюдал ее дядя Дэймон.

Ужасные ранние роды Рейниры

Финал под названием "Черная королева" начинается с известия о смерти Визериса. Рейнира узнает, что потеряла не только отца, но и право подражать престолу – Рейнис сообщила о коронации Эйгона. Эти новости приводят к ранним родам. В начале серии мы видим ужасную сцену родов, в которой Эмма Д'Арси очень поразила актерскую игру. Сцена заканчивается в мучениях тяжелого рождения с большим количеством крови.

Рейнира во время родов / Скриншот

Вас может заинтересовать Харизматическая игра Эммы Д'Арси и потрясающие эффекты: обзор 10 серии "Дома Дракона"

Рейнира стала королевой на похоронах своего ребенка

На похоронах своего ребенка Рейнира становится королевой. Сэр Эррик из Королевской гвардии, тайно вывезший Рейнис из Красного замка в последнем эпизоде, прибывает с золотой короной Визериса. Деймон кладет ее на голову своей скорбной жены, и собравшиеся склоняют головы перед ней как Королевой Семи Королевств.

Рейнира стала королевой / Фото HBO