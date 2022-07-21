"Дом дракона" – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбы в пределах дворца.
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HBO показал трейлер приквелу "Игры престолов"
В трейлере к сериалу самые внимательные зрители увидели легендарный кинжал, впервые появившийся еще в первом сезоне "Игры престолов", когда неизвестный мужчина пытался с его помощью убить Брана Старка. В следующий раз кинжал появился в сериале уже в седьмом сезоне. Это оружие чрезвычайно редкостное и качественное. Сколько внимания ей уделят в Доме дракона – узнаем после просмотра сериала.
События в сериале будут развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона I.
"Дом дракона" 2022: смотрите трейлер
Первый сезон обещает показать 10 эпизодов. В приквеле сыграют следующие актеры:
- Пэдди Консидайн – Визерис И Таргариен;
- Эмма Д'Арси – Рейнира и Таргариен;
- Оливия Кук – Алисента Гайтавер;
- Мэтт Смит – Дэймон Таргариен;
- Рос Иванс – Отто Гайтавер;
- Соноя Мидзуно – Мисария.
Интересно, что в сериале покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль. Поэтому история, которая состоится за 200 лет до легендарной картины, поразит изрядно.
Когда выйдет "Дом Дракона"
Вместе с трейлером команда проекта сообщила о дате выхода сериала. поклонники "Игры престолов" смогут насладиться просмотром уже 21 августа 2022 года.
Напомним, впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в печати получили подтверждение тогда, когда компания HBO официально объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона"; это произошло в 2020 году. В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако это длилось недолго и актеры снова вернулись к съемке.
Первые кадры из сериала "Дом Дракона": фото HBO