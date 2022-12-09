10 сериалов, которых больше всего искали в Google в 2022 году

Компания Google Украина опубликовала ежегодный отчет по запросам украинцев в 2022 году. Что касается сериалов, то больше всего украинских зрителей интриговал "Дом дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов".

Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года - "Игра в кальмара".

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Сериалы, которыми чаще всего интересовались украинцы в 2022 году

"Дом Дракона" стал лидером в списке. И это не удивительно, ведь это приквел "Игры престолов" стал самой популярной премьерой за всю историю HBO. Первый эпизод сериала "Дом Дракона" просмотрели почти 10 миллионов зрителей за ночь, равно как и финальную серию. За пределами США сериал стал популярнее "Игры престолов".

Действие эпического сериала происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

Второе место занял сериал "Эйфория", а третье - "Услышь меня". Полный список ниже:

"Дом Дракона";

"Эйфория";

"Услышь меня";

"Мажор" 4 сезон;

"Острые картузы" 6 сезон;

"Изобретая Анну";

"И просто так…";

"Игра в кальмара";

"Песочный человек";

"Очень странные дела" 4 сезон.​

Напомним, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Лента Marvel стала первой с начала пандемии, преодолевшей отметку в 1 миллиард долларов собранных в прокате во всем мире, к тому же всего за 12 дней и на фоне нового штамма COVID-19.

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Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца". А вот российский мультик "Три богатыря и лошадь на троне" увидеть в списке было довольно странно.