Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".

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Серіали, якими найчастіше цікавились українці у 2022 році

"Дім Дракона" став лідером у списку. І це не дивно, адже це приквел "Гри престолів" став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Перший епізод серіалу "Дім Дракона" переглянули майже 10 мільйонів глядачів за ніч, так само як і фінальну серію. За межами США серіал став популярнішим за "Гру престолів".

Дія епічного серіалу відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

Друге місце посів серіал "Ейфорія", а третє – "Почуй мене". Повний список нижче:

"Дім Дракона";

"Ейфорія";

"Почуй мене";

"Мажор" 4 сезон;

"Гострі картузи" 6 сезон;

"Вигадана Анна";

"І просто так…";

"Гра в кальмара";

"Пісочна людина";

"Дивні дива" 4 сезон.

Нагадаємо, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Стрічка Marvel стала першою з початку пандемії, яка подолала позначку в 1 мільярд доларів зібраних в прокаті у всьому світі, до того ж лише за 12 днів і на тлі нового штаму COVID-19.

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Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичний фільм "Пурпурові серця".А от російський мультик "Три богатирі і кінь на троні" побачити у списку було доволі дивно.