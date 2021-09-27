В приквеле "Игры престолов" покажут аж 17 уникальных драконов

Писатель Джордж Мартин в подкасте The Stuff Dreams Are Made Of пообещал, что в "Доме дракона" покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль.

Увеличение количества драконов логично. Ведь, сюжет "Дома Дракона" вращается вокруг истории "Танец драконов", кровопролитной гражданской войны Таргариенов, к которой активно привлекались драконы.

К теме Приквел "Игры престолов": в сети появились новые кадры со съемочной площадки

Невероятная постановка танца драконов в "Игре престолов"

Я всегда думал, что это прекрасная история, она мне очень нравится и я с нетерпением жду, когда она оживет на экране. И, конечно, хочется увидеть драконов! Конечно, я люблю их,

– сказал Джордж Мартин.

Созданием драконов для сериала вновь займется студия Pixomondo, работавшая над "Игрой престолов". Некоторые фанаты считают, что съемки сцен с драконами уже попадали в прессу: их можно опознать по меткам, указывающим актерам, где будут головы драконов.



Такими метками обозначали для актеров, в каком месте находится голова волшебного существа / Скриншот из видео

Что известно о сериале "Дом дракона"

"Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO;

Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Пламя и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца;

Запланированное количество серий – 10;

Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин;

Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020-го, когда компания HBO объявила о будущих съемках "Дома дракона".

В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако, это продолжалось недолго и актеры снова вернулись к съемкам;

По состоянию на май 2021 года "Дом дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb;

Премьера сериала, действие которого будет происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игра престолов" запланирована на 2022 год.

Актерский состав сериала "Дом дракона":