В приквеле "Игры престолов" покажут аж 17 уникальных драконов
Источник:The Stuff Dreams Are Made Of
Писатель Джордж Мартин в подкасте The Stuff Dreams Are Made Of пообещал, что в "Доме дракона" покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль.
Увеличение количества драконов логично. Ведь, сюжет "Дома Дракона" вращается вокруг истории "Танец драконов", кровопролитной гражданской войны Таргариенов, к которой активно привлекались драконы.
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Невероятная постановка танца драконов в "Игре престолов"
Я всегда думал, что это прекрасная история, она мне очень нравится и я с нетерпением жду, когда она оживет на экране. И, конечно, хочется увидеть драконов! Конечно, я люблю их,
– сказал Джордж Мартин.
Созданием драконов для сериала вновь займется студия Pixomondo, работавшая над "Игрой престолов". Некоторые фанаты считают, что съемки сцен с драконами уже попадали в прессу: их можно опознать по меткам, указывающим актерам, где будут головы драконов.
Такими метками обозначали для актеров, в каком месте находится голова волшебного существа / Скриншот из видео
Что известно о сериале "Дом дракона"
- "Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO;
- Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Пламя и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца;
- Запланированное количество серий – 10;
- Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин;
- Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020-го, когда компания HBO объявила о будущих съемках "Дома дракона".
- В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако, это продолжалось недолго и актеры снова вернулись к съемкам;
- По состоянию на май 2021 года "Дом дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb;
- Премьера сериала, действие которого будет происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игра престолов" запланирована на 2022 год.
Актерский состав сериала "Дом дракона":
- Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен),
- Стив Туссэн (Корлис Веларион),
- Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен),
- Мэтт Смит (Деймон Таргариен),
- Оливия Кук (Алисента Хайтауэр),
- Рис Иванс (Отто Хайтауэр).