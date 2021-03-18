В Италии продолжаются съемки новой биографической драмы "Дом Гуччи". Представители бренда Gucci признались, что не стоят в стороне от этого проекту и помогают с гардеробом. Мы подобрали 4 эффектные образы Леди Гаги, которые доказывают: фильм будет не лишен стиля.

В комментарии журналистам гендиректор Gucci Марк Баззарри рассказал, что компания сотрудничает с кинопроизводителями. Поскольку речь идет об истории основателя легендарного фэшн-бренда, для съемок открыли доступ к архивным фото коллекций того времени. Поэтому зрители смогут увидеть особые наряды в фильме "Дом Гуччи".

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Gucci сотрудничает с MGM и Scott Free Productions, предоставляя доступ к исторического архива фэшн-дома для гардероба и реквизитов,

– рассказал Марко Баззарри.

"Дом Гуччи": коротко о сюжете фильма

Драма "Дом Гуччи" расскажет о последних годах жизни дизайнера Маурицио Гуччи. Мужчина имел замечательный брак с женой Патрицией и воспитывал с ней 2 детей. Неожиданно модельер решил уйти из семьи к значительно младшей любовницы, не поговорив об этом с Патрицией. Что же привело к краху этого брака, неизвестно. Однако разъяренная Патриция в стремлении поквитаться с Маурицио наняла киллера, который убил дизайнера возле его офиса в 1995 году. Именно эти события покажут в драме "Дом Гуччи".

Главные роли в фильме получили:

Леди Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачино

Джереми Айронс

Джек Хьюстон

Ров Карни

Самые эффектные образы Леди Гаги

Сейчас в Италии продолжаются съемки драмы "Дом Гуччи". На съемочной площадке работают не только кинопроизводители, но и папарацци, которые активно делятся новыми снимками главных актеров фильма – Леди Гаги и Адама Драйвера. И с первых кадров уже понятно: "Дом Гуччи" будет не только эмоциональным фильмом, но и стильным. Мы подобрали 4 эффектные выходы Леди Гаги, которые прекрасно это подтвердят.



Главные актеры драмы "Дом Гуччи" / Фото Instagram / @ladygaga



Стильное платье Леди Гаги / Фото Getty Images



Леди Гага примерила клетчатый тренч / Фото Getty Images