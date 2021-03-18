В Італії тривають зйомки нової біографічної драми "Будинок Гуччі". Представники бренду Gucci зізнались, що не стоять осторонь цього проєкту та допомагають з гардеробом. Ми підібрали 4 ефектні образи Леді Гаги, які доводять: фільм буде не позбавлений стилю.

У коментарі журналістам гендиректор Gucci Марко Баззаррі розповів, що компанія співпрацює з кіновиробниками. Оскільки мова йде про історію засновника легендарного фешн-бренду, для зйомок відкрили доступ до архівних фото колекцій того часу. Тому глядачі зможуть побачити особливі вбрання у фільмі "Будинок Гуччі".

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Gucci співпрацює з MGM і Scott Free Productions, надаючи доступ до історичного архіву фешн-дому для гардеробу і реквізитів,

– розповів Марко Баззаррі.

"Будинок Гуччі": коротко про сюжет фільму

Драма "Будинок Гуччі" розповість про останні роки життя дизайнера Мауріціо Гуччі. Чоловік мав чудовий шлюб з дружиною Патрицією та виховував з нею 2 дітей. Несподівано модельєр вирішив піти з сім'ї до значно молодшої коханки, не поговоривши про це з Патрицією. Що ж призвело до краху цього шлюбу, достеменно невідомо. Однак розлючена Патриція у прагненні поквитатись з Мауріціо найняла кілера, який вбив дизайнера біля його офісу у 1995 році. Саме ці події покажуть у драмі "Будинок Гуччі".

Головні ролі у фільмі отримали:

Леді Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачіно

Джеремі Айронс

Джек Г'юстон

Рів Карні

Найефектніші образи Леді Гаги

Наразі в Італії тривають зйомки драми "Будинок Гуччі". На знімальному майданчику працюють не тільки кіновиробники, але й папараці, які активно діляться новими знімками головних акторів стрічки – Леді Гаги і Адама Драйвера. І з перших кадрів вже зрозуміло: "Будинок Гуччі" буде не тільки емоційним фільмом, але й стильним. Ми підібрали 4 ефектні виходи Леді Гаги, які чудово це підтвердять.



Головні актори драми "Будинок Гуччі" / Фото Instagram / @ladygaga



Стильна сукня Леді Гаги / Фото Getty Images



Леді Гага приміряла картатий тренч / Фото Getty Images



Розкішний білий аутфіт Леді Гаги у "Будинку Гуччі" / Фото Getty Images