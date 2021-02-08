Дональд Трамп наделал много шума относительно своего членства в Гильдии киноактеров США. После демарша представители организации собрались и приняли резолюцию, согласно которой навсегда исключили богача из списков.

Известно, что Национальный совет SAG устроил собрание в субботу, 6 февраля. Представители Гильдии не нарушали правил карантина и провели совещание дистанционно. После обсуждений эксперты приняли решение об отмене членства Дональда Трампа в Гильдии киноактеров и сделали все, чтобы не было даже попыток возобновить сотрудничество с ним.

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Кроме этого, в SAG заявили, что знаменитый американец неоднократно нарушал ценности, заложенные в работе их организации. В частности, Дональд Трамп проявлял антагонизм в общении с журналистами Гильдии и откровенно презирал все правила.

"Предотвращение нового присоединения Дональда Трампа к SAG-AFTRA – это больше, чем символический шаг. Это громкое заявление о том, что угрозы или подстрекательство к причинению вреда относительно к другим участникам недопустимы. Нападение на одного – это нападение на всех", – прокомментировала руководительница Гильдии киноактеров США Габриель Картерис.

Что известно о скандале с Дональдом Трампом

Всего за 2 месяца 2021 года Дональд Трамп сумел попасть не в один громкий скандал. В частности, бизнесмен и политик прислал заявление, в котором отметил, что покидает Гильдию киноактеров. Произошло это сразу после того, как распространились слухи о том, что американца могут исключить из киноактерского профсоюза.

В письме Дональд Трамп раскритиковал организацию в бездействии и заявил, что SAG внедряет "антиамериканскую политику и идеи".

Ваша организация мало сделала для своих членов и ничего для меня, кроме сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики и идей... Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Это письмо информирует вас о моем немедленном выходе из SAG-AFTRA. Вы ничего не сделали для меня,

– написал Дональд Трамп.

В то же время он использовал возможность похвастаться своими достижениями. По мнению Дональда Трампа, именно во времена его президентства "помогли бизнесу кабельного телевидения", которое до сих пор было гнилым.

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