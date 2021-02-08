Дональд Трамп наробив чималого галасу щодо свого членства у Гільдії кіноакторів США. Після демаршу представники організації зібрались та ухвалили резолюцію, згідно з якою назавжди виключили багатія зі списків.

Відомо, що Національна рада SAG влаштувала зібрання у суботу, 6 лютого. Представники Гільдії не порушували правил карантину та провели нараду дистанційно. Після обговорень експерти ухвалили рішення про скасування членства Дональда Трампа у Гільдії кіноакторів та зробили все, аби не було навіть спроб відновити співпрацю з ним.

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Окрім цього, у SAG заявили, що знаменитий американець неодноразово порушував цінності, закладені в роботі їхньої організації. Зокрема, Дональд Трамп проявляв антагонізм у спілкуванні з журналістами Гільдії та відверто зневажав всі правила.

"Запобігання нового приєднання Дональда Трампа до SAG-AFTRA – це більше, ніж символічний крок. Це гучна заява про те, що загрози або підбурювання до заподіяння шкоди стосовно інших учасників неприпустимі. Напад на одного – це напад на всіх", – прокоментувала очільниця Гільдії кіноакторів США Габріель Картеріс.

Що відомо про скандал з Дональдом Трампом

Всього за 2 місяці 2021 року Дональд Трамп зумів потрапити не в один гучний скандал. Зокрема, бізнесмен та політик надіслав заяву, в якій зазначив, що покидає Гільдію кіноакторів. Сталось це одразу після того, як поширились чутки про те, що американця можуть виключити з кіноакторської профспілки

У листі Дональд Трамп розкритикував організацію за бездіяльність та заявив, що SAG впроваджує "антиамериканську політику та ідеї".

Ваша організація мало зробила для своїх членів і нічого для мене, крім збору внесків і просування небезпечної антиамериканської політики та ідей… Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Цей лист інформує вас про мій негайний вихід з SAG-AFTRA. Ви нічого не зробили для мене,

– написав Дональд Трамп.

Водночас він використав нагоду похизуватись своїми досягненнями. На думку Дональда Трампа, саме за часів його президентства "допомогли бізнесу кабельного телебачення", яке до цього часу було зігнилим.

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