8-й Чилдрен Кинофест начался допремьерным показом украинского мультфильма "Виктор_Робот"

В столичном кинотеатре "Киевская Русь", сегодня, 28 мая, состоялась церемония открытия 8-го фестиваля искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест. Мероприятие проходит бесплатно в кинотеатрах более 20-ти украинских городов до 2 июня, а также онлайн до 6 июня.
Открыл фестиваль украинский анимационный фильм "Виктор_Робот". Ленту зрителям лично презентовали ее создатели. События ленты происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.
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"Виктор_Робот"– обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и лучший анимационный фильм по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" 2020. Мультфильм выйдет в широкий кинопрокат уже через месяц – 24 июня.
"Виктор_Робот" 2021: смотрите видео
Героев ленты озвучили звездные украинские актеры:
- Римма Зюбина;
- Виктор Жданов;
- Василий Мазур;
- Богдан Бенюк;
- Анатолий Хостикоев;
- Мария Аглоткова.
Специально для фильма были созданы хитовые саундтреки в исполнении известных украинских музыкантов:
- Dakh Daughters;
- Антона Слепакова ("Вагоновожатые");
- Марьяны Головко;
- Марка Галаневича ("ДахаБраха").
- Композитор ленты – Антон Байбаков, автор песен – Марыся Никитюк.
Кадр из фильма "Виктор_робот" / Фото Kinorium
Часть мест на церемонию открытия, как и на другие показы фестиваля была предоставлена юным зрителям из социально незащищенных слоев населения:
- детям с инвалидностью;
- сиротам;
- пострадавшим от конфликта на востоке Украины.
В конкурсную программу традиционно вошло семь детских фильмов, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Фильм-победитель будет определен с помощью зрительского голосования и объявлен на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 6 июня.
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В рамках Чилдрен Кинофеста проходит пятый юбилейный Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. 16 лент-финалистов будут показаны в кинотеатрах 23-х городов Украины и онлайн. Его победителей определит Почетное жюри, а зрители выберут лауреата Приза зрительских симпатий.
Вне конкурсов на фестивале будет продемонстрирован ретроспективный мультфильм "Лисенок Вук".
"Лисенок Вук" 2021: смотрите видео
Фильмом-закрытием станет прошлогодний обладатель Гран-при – фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс".
"Фокстер & Макс" 2021: смотрите видео
Почетной амбасадоркой фестиваля в 2021 году стала певица и автор песен Кристина Соловий.