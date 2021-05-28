Открыл фестиваль украинский анимационный фильм "Виктор_Робот". Ленту зрителям лично презентовали ее создатели. События ленты происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.

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"Виктор_Робот"– обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и лучший анимационный фильм по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" 2020. Мультфильм выйдет в широкий кинопрокат уже через месяц – 24 июня.

"Виктор_Робот" 2021: смотрите видео

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры:

Римма Зюбина;

Виктор Жданов;

Василий Мазур;

Богдан Бенюк;

Анатолий Хостикоев;

Мария Аглоткова.

Специально для фильма были созданы хитовые саундтреки в исполнении известных украинских музыкантов:

Dakh Daughters;

Антона Слепакова ("Вагоновожатые");

Марьяны Головко;

Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Композитор ленты – Антон Байбаков, автор песен – Марыся Никитюк.

Производство фильма длилось более трех лет, а работало над лентой почти 200 профессионалов.



Кадр из фильма "Виктор_робот" / Фото Kinorium

Часть мест на церемонию открытия, как и на другие показы фестиваля была предоставлена юным зрителям из социально незащищенных слоев населения:

детям с инвалидностью;

сиротам;

пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

В конкурсную программу традиционно вошло семь детских фильмов, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Фильм-победитель будет определен с помощью зрительского голосования и объявлен на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 6 июня.

Читайте Чилдрен Кинофест 2021: объявлены финалисты конкурса детских фильмов

В рамках Чилдрен Кинофеста проходит пятый юбилейный Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. 16 лент-финалистов будут показаны в кинотеатрах 23-х городов Украины и онлайн. Его победителей определит Почетное жюри, а зрители выберут лауреата Приза зрительских симпатий.

Вне конкурсов на фестивале будет продемонстрирован ретроспективный мультфильм "Лисенок Вук".

"Лисенок Вук" 2021: смотрите видео

Фильмом-закрытием станет прошлогодний обладатель Гран-при – фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс".

"Фокстер & Макс" 2021: смотрите видео

Почетной амбасадоркой фестиваля в 2021 году стала певица и автор песен Кристина Соловий.