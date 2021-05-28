Відкрив фестиваль український анімаційний фільм "Віктор_Робот". Стрічку глядачам особисто презентували її творці. Події стрічки відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.

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"Віктор_Робот"– володар Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 та найкращий анімаційний фільм за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо" 2020. Мультфільм вийде в широкий кінопрокат уже за місяць – 24 червня.

"Віктор_Робот" 2021: дивіться відео

Героїв стрічки озвучили зіркові українські актори:

Римма Зюбіна;

Віктор Жданов;

Василь Мазур;

Богдан Бенюк;

Анатолій Хостікоєв;

Марія Аглоткова.

Спеціально для фільму були створені хітові саундтреки у виконанні відомих українських музикантів:

Dakh Daughters;

Антона Слєпакова ("Вагоновожаті");

Мар’яни Головко;

Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Композитор стрічки – Антон Байбаков, авторка пісень – Марися Нікітюк.

Виробництво фільму тривало понад три роки, а працювало над стрічкою майже 200 професіоналів.



Кадр з фільму "Віктор_Робот" / Фото Kinorium

Частина місць на церемонію відкриття, як і на інші покази фестивалю, була надана юним глядачам із соціально незахищених верств населення:

дітям з інвалідністю;

сиротам;

потерпілим від конфлікту на сході України.

До конкурсної програми традиційно ввійшло сім дитячих фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Фільм-переможець буде визначений за допомогою глядацького голосування і оголошений на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.

Читайте Чілдрен Кінофест 2021: оголошено фіналістів конкурсу дитячих фільмів

У межах Чілдрен Кінофесту проходить п'ятий ювілейний Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. 16 стрічок-фіналістів будуть показані в кінотеатрах 23-х міст України та онлайн. Його переможців визначить Почесне журі, а глядачі оберуть лауреата Призу глядацьких симпатій.

Поза конкурсами на фестивалі буде продемонстрований ретроспективний мультфільм "Лисенятко Вук".

"Лисенятко Вук" 2021: дивіться відео

Фільмом-закриттям стане минулорічний володар Гран-прі – фантастична пригодницька стрічка "Фокстер & Макс".

"Фокстер & Макс" 2021: дивіться відео

Почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.