За три месяца войны украинцы сильно изменились. МЫ выросли духовно, интеллектуально и как никогда поняли, кто мы. Чтобы еще больше разобраться в нашей идентичности и расслабиться после тяжелого дня, рекомендуем несколько украинских сериалов.

Садитесь поудобнее, зовите друзей или родных в компанию, выбирайте из нашей подборки самый лучший сериал – и наслаждайтесь. Не забывайте, что такая сильная нация, какова мы, никогда не проигрывает в войне. Мы обязательно победим, это только "вопрос времени", как сказал голливудский актер Лиев Шрайбер.

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Достойны украинские сериалы, смысл просмотреть каждому украинцу

"Век Иакова"

Год: 2016

Количество сезонов: 1

В ролях: Станислав Боклан, Роман Луцкий, Людмила Загорская и другие

"Век Якова" – четырехсерийный исторический минисериал. Картина основывается на одноименном романе Владимира Лыса.

Главный герой – простой украинский крестьянин, на долю которого выпало немало испытаний. Сериал рассказывает и о любви, и о польском правлении на Западе, оружии, нашей культуре и истории Украины. Увлекательная и романтическая драма точно не оставит вас равнодушными.

Автор романа "Век Якова" Владимир Лис отметил, что сериал динамичен, хотя упрощено и изменено много сюжетных линий. Сценарий создал Андрей Кокотюха. По словам Лиса, он расширил образ героя Тимоша Вергуна, ставшего почти на одну планку с главным героем – молодым Яковом.

"Век Иакова" первая часть: смотрите онлайн

"Первые ласточки"

Год: 2019 и 2020

Количество сезонов: 2

В ролях: Максим Девизоров, Максим Самчик, Таисия Щурук, Виктория Литвиненко, Анастасия Пустовит, Ада Роговцева и другие

"Первые ласточки" – украинский молодежный телесериал-антология. Каждый сезон воспринимается как самостоятельный минисериал с разными персонажами и их историями. В частности, первые два сезона связывает только один загадочный персонаж-антагонист "Друг".

Первый сезон сериала повествует о жизни подростков в школе, второй – в университете на факультете журналистики. Обычная жизнь героев полна разными приключениями.

Однако сериал можно назвать и триллером или детективом из-за изображения убийств и их расследований. Распутывая сложные жизненные истории, подростки узнают немало тайн сверстников, а также поднимают социальные темы, которыми живет современная молодежь.

Интересно, что в феврале 2021 StarLightMedia сообщила, что сериал продолжили на третий сезон.

, после полномасштабного вторжения России, команда фильма убрала из его графики буквы Z и V , которые россияне используют для обозначения военной техники.

"Первые ласточки" первый сезон: смотрите все серии

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"И будут люди"

Год: 2020

Количество сезонов: 1

В ролях: Виктор Жданов, Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец

"И будут люди" – украинский драматический сериал-эпопея. Проект был снят по одноименному роману Анатолия Димарова. Сериал имеет 12 серий, посвященных каждому персонажу.

Сериал "И будут люди" впервые за время Независимости воспроизводит на экране настоящую историю украинского села и народа. Показывает вопиющую драму поколения, которое в водовороте турбулентных событий тридцатых годов было на грани уничтожения,

– написала в своем инстаграме FILM.UA Group.

"И хотя события саги происходят более ста лет назад, аудитории будут понятны мотивы, чувства и мнения героев. Потому что нас с ними объединяют вечные ценности: непобедимое желание любить, оставаться самим собой, защищать свой дом и своих близких. Многие зрители узнают. в персонажах своих бабушек, дедушек и даже себя, потому что-то, что пришлось пережить им, переживаем мы сегодня, – дополнила компания.

"И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле "

Тарас Шевченко

"И будут люди": смотрите все серии исторической саги

"Поймать Кайдаша"

Год: 2020

Количество сезонов: 1

В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк и другие

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий переработали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей с 20 века увидел проблемы настоящего. Экранизовать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

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Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

"Поймать Кайдаша": смотрите первую серию онлайн

"Кофе с кардамоном"

Год: 2021

Количество сезонов: 1

В ролях: Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко и другие.

В исторической драме "Кофе с кардамоном" показали увлекательную и страстную историю, грешные чувства женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это все происходит на фоне революции 1848-1849 годов - "Весны народов".

Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым она работала более 10 лет.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн первую серию

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