За что мы любим сериал "Друзья": подборка культовых моментов из истории

Может ли быть что-то смешнее? По случаю приближения самой ожидаемой премьеры мая – воссоединения актеров культового сериала "Друзья" (Friends) - редакция Кино 24 собрала лучшие моменты, благодаря которым сериал пленил сердца поклонников.

Можем ли мы представить, чтобы Монику играла Дженифер Энистон, как это было на первых пробах сериала? Может ли быть кофейня Central Perk без оранжевого дивана? Ответом на все вопросы будет – " Однозначно, что нет!". Поэтому мы собрали все лучшее, без чего нельзя представить наших любимых телеэкранных "друзей".

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Культовые моменты сериала "Друзья"

1. Моменты, где Джоуи Триббиани заигрывает

Трудно представить Джои Триббиани, актера-ловеласа, который не будет заигрывать с девушкой. Но, как мы знаем, это тяжелое искусство не всем по силам, – в чем же секрет? Наверное, в блестящей игре Мета Леблана.

2. Моменты, где Фиби Буффе рассказывает о своей жизни

Почти все 10 сезонов зрители узнавали о Фиби Буффе что-то новое. Какой может быть многогранной жизнь, когда у тебя не просто есть сестра-близняшка, но еще ты находишь брата по папиной линии и становишься его детям суррогатной матерью. Напрашивается лишь один вопрос, который когда-то озвучила Рейчел: "И как это ты никогда не попала к Опре?".

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3. Моменты с едой

Еда в сериале "Друзья" занимает важнейшее место. Невозможно забыть, что Джоуи никогда не делится едой, а Рос любит сэндвичи с индейкой. И хоть на самом деле за все 10 сезоне фактической еды в сериале не так уж много, но когда она появляется, то становится едва ли не еще одним персонажем сериала.

4. Моменты-визитки сериала

Очень мало фильмов или сериалов, цитаты из которых набирают статус легендарных. Сериал "Друзья" на первом месте среди всех.

5. Момент, где все играют в викторину

Поклонники хорошо помнят крик Моники, после проигрыша своей квартиры в викторине в пользу Джоуи и Чендлера. Такой крик, наверное, прозвучал не в одном доме, когда фанаты узнали о том, что 10 сезон сериала будет последним. Судя по трейлеру нового эпизода "Друзья: Воссоединение" викторина будет продолжена, – интересно только на что будут играть на этот раз?

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6. 10 ключевых моментов

Трудно выбрать лучшие моменты сериала, где культовыми стали не только фразы главных и второстепенных героев, но даже апартаменты кофейни, в которой собирались шестеро друзей. Поэтому назовем эти моменты ключевыми, ведь именно они задали шарма и особой атмосферы всему сериалу.