Американский актер Джаред Лето оказался в центре скандала из-за своего общения с российскими актерами на премии BAFTA. Пока во время церемонии Александр Рудинский с достоинством кричал "Слава Украине!" со сцены, Лето демонстрировал циничную поддержку своим новым друзьям-россиянам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм актера. Одним из новых "друзей" Джареда Лето стал Юрий Борисов – актер, который активно поддерживает путинский режим.

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Пока в Украине продолжается война: Джаред Лето цинично поддерживает россиян

Пока лента, в которой главную роль исполнил украинский актер Александр Рудинский, получила звание "Лучшего короткометражного фильма" на премии BAFTA, Джаред Лето решил привлечь внимание к российским номинантам.

Он опубликовал несколько фото с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, которые представляли фильм "Анора". На одном из снимков Лето позировал вместе с Борисовым и Эйдельштейном, а на другом – отдельно пиарил актеров. Стоит отметить, что в его подборке не было ни одной фотографии с украинской командой.

Что именно вызвало у Джареда Лето такую привязанность к актерам-путинистам – непонятно. Поскольку Юрий Борисов проиграл в номинации "Лучший актер второго плана" Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".

Тем временем премия BAFTA-2025 отметила фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне в Украине, которую ведет Россия. Поэтому пока Джаред Лето восхищался новыми друзьями из России, со сцены прозвучало "Слава Украине!" устами украинского актера Александра Рудинского.