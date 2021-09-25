По словам первого морского лорда-адмирала сэра Тони Радакина, главы Королевского флота, почетные офицеры выступают в роли послов, популяризируя деятельность Королевского флота во всем мире.

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Я рад приветствовать почетного командира Дэниела Крейга в Королевском флоте,

– сказал Тони Радакин.



Лорд-адмирал Тони Радакин и коммандер ВМФ Великобритании Дэниел Крейг

Почетные офицеры Королевского военно-морского флота имеют богатый опыт и по-своему помогают в создании прочных связей ВМФ с общинами, которым он служит. Командующий Крейг стремится поддерживать персонал в Королевском флоте, уделяя особое внимание военнослужащим.

Для меня большая честь иметь звание почетного командира,

– поделился Крейг.

Джеймс Бонд – не только "агент 007", но и коммандер ВМФ Великобритании

Создатели фильма "007: не время умирать" тесно сотрудничали с Королевским флотом и Министерством обороны. В трейлере мы видим, как военный корабль HMS Dragon с эмблемой красного дракона на корпусе, рассекает волны в море.

Кроме появления HMS Dragon Воздушные силы Великобритании также предоставили доступ к ключевым активам и персоналу. RAF Brize Norton в Оксфордшире использовался как фон в фильме, заменяя авиабазу НАТО в Норвегии, где Бонд присоединяется к союзникам агента МИ-6, а затем садится на Boeing C-17 Globemaster III.

"007: не время умирать" 2021: смотрите трейлер