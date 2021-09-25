За словами першого морського лорда-адмірала сера Тоні Радакіна, глави Королівського флоту, почесні офіцери виступають у ролі амбасадорів, популяризуючи діяльність Королівського флоту у всьому світі.

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Я радий вітати почесного командира Денієла Крейґа у Королівському флоті,

– сказав Тоні Радакін.



Лорд-адмірал Тоні Радакін та командер ВМФ Великої Британії Денієл Крейґ

Почесні офіцери Королівського військово-морського флоту мають багатий досвід і по-своєму допомагають у створенні міцніших зв'язків ВМФ з громадами, яким він служить. Командувач Крейг прагне підтримувати персонал у Королівському флоті, приділяючи особливу увагу військовослужбовцям.

Для мене велика честь мати звання почесного командира,

– поділився Крейг.

Джеймс Бонд – не лише "агент 007", а й командер ВМФ Великої Британії

Творці стрічки "007: Не час помирати" тісно співпрацювали із Королівським флотом і Міністерством оборони. У трейлері ми бачимо, як військовий корабель HMS Dragon з емблемою червоного дракона на корпусі, розтинає хвилі у морі.

Крім появи HMS Dragon, Повітряні сили Великої Британії також надали доступ до ключових активів і персоналу. RAF Brize Norton в Оксфордширі використовувався як фон у фільмі, замінюючи авіабазу НАТО в Норвегії, де Бонд приєднується до союзників агента МІ-6, а потім сідає на Boeing C-17 Globemaster III.

"007: Не час помирати" 2021: дивіться трейлер

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Отож 53-річний британський актор має такий самий ранг, як і агент 007. За сюжетом, Джеймс Бонд – не лише секретний співробітник МІ-6, але й командувач ВМФ.

Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Денієл Крейґ – спецагент Джеймс Бонд;

Рамі Малек – головний антагоніст;

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі;

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні;

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер;

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон;

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер;

Ана де Армас – Палома;

Лашана Лінч – Номі;

Девід Денсік – лиходій Волдо;

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд.

Прем’єра фільму "007: Не час помирати"

Стрічка мала вийти на екрани у квітні 2020 року. У зв’язку з пандемією дата виходу переносили декілька разів: на листопад 2020 року та на квітень 2021 року. Тепер відомо нову дату – 30 вересня 2021 року. Сподіваємося, стрічка стане однією з найбільш очікуваних прем'єр осені.