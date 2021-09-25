Как Джеймс Бонд: Дэниел Крейг получил ранг коммандера ВМФ Великобритании
Источник:Royal Navy
Дэниел Крейг получил звание почетного офицера Королевского военно-морского флота Великобритании, как и его персонаж Джеймс Бонд. Напомним британский актер сыграл агента 007 в пяти фильмах франшизы.
По словам первого морского лорда-адмирала сэра Тони Радакина, главы Королевского флота, почетные офицеры выступают в роли послов, популяризируя деятельность Королевского флота во всем мире.
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Я рад приветствовать почетного командира Дэниела Крейга в Королевском флоте,
– сказал Тони Радакин.
Лорд-адмирал Тони Радакин и коммандер ВМФ Великобритании Дэниел Крейг
Почетные офицеры Королевского военно-морского флота имеют богатый опыт и по-своему помогают в создании прочных связей ВМФ с общинами, которым он служит. Командующий Крейг стремится поддерживать персонал в Королевском флоте, уделяя особое внимание военнослужащим.
Для меня большая честь иметь звание почетного командира,
– поделился Крейг.
Джеймс Бонд – не только "агент 007", но и коммандер ВМФ Великобритании
Создатели фильма "007: не время умирать" тесно сотрудничали с Королевским флотом и Министерством обороны. В трейлере мы видим, как военный корабль HMS Dragon с эмблемой красного дракона на корпусе, рассекает волны в море.
Кроме появления HMS Dragon Воздушные силы Великобритании также предоставили доступ к ключевым активам и персоналу. RAF Brize Norton в Оксфордшире использовался как фон в фильме, заменяя авиабазу НАТО в Норвегии, где Бонд присоединяется к союзникам агента МИ-6, а затем садится на Boeing C-17 Globemaster III.
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Поэтому 53-летний британский актер имеет такой же ранг, как и агент 007. По сюжету, Джеймс Бонд – не только секретный сотрудник МИ-6, но и командующий ВМФ.
Актерский состав фильма "007: не время умирать"
- Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;
- Рами Малек – главный антагонист;
- Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори;
- Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни;
- Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер;
- Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон;
- Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер;
- Ана де Армас – Палома;
- Лашана Линч – Номи;
- Дэвид Денсик – злодей Волдо;
- Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд.
Премьера фильма "007: не время умирать"
Лента должна была выйти на экраны в апреле 2020 года. В связи с пандемией дата выхода переносили несколько раз: на ноябрь 2020 года и на апрель 2021 года. Теперь известно новую дату – 30 сентября 2021 года. Надеемся, лента станет одной из самых ожидаемых премьер осени.