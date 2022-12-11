8 интересных фактов из жизни 20-летней Дженны Ортеги, сыгравшая Уэнсдей

Дженна Ортега – американская киноактриса, ставшая звездой этого сезона. В свои 20 лет она получила безумную популярность во всем мире, а количество подписчиков в инстаграме возросло до 26 миллионов.

За 10 лет кинокарьеры Ортега сыграла немало второстепенных ролей в известных фильмах и сериалах, однако главная роль Уэнсдей в 2022 году оказалась для нее самой успешной.

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На фоне разговоров о громком сериале с главными персонажами семейки Аддамс, редакция Кино 24 собрала самые интересные факты из творческой и личной жизни Дженны Ортеги.

8 фактов из жизни актрисы Дженны Ортеги

Интерес к актерскому мастерству с детства

Дженна Ортега родилась в Калифорнии в 2002 году. Она является четвертым ребенком в семье и имеет мексиканские и пуэрто-риканские корни. Благодаря матери, Дженна впервые попала на пробы в 6 лет. В 8 звезда начала играть на сцене. Когда ей исполнилось 11 лет, получила свою первую роль дочери вице-президента в фильме "Железный человек 3".

Это была второстепенная роль, но девушка получила важный опыт работы на съемочной площадке и возможность познакомиться с актерами, уже много лет работавшими в киноиндустрии.

Первая латиноамериканская принцесса Disney

Она озвучила принцессу Изабель у "Елена из Авалора" (2016 – 2020 годы), став первой латиноамериканской принцессой Disney. Это был прекрасный момент для нее, потому что она всегда гордилась своими корнями.

Елена, которую озвучила Ортега / Кинориум

Любимый Диснеевский фильм

Ее любимый диснеевский фильм – анимационная версия "Короля Льва", о которой она рассказала в инстаграмме на канале Disney.

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Роль Уэнсдей принесла звезде 10 миллионов новых подписчиков в инстаграме

Сериал "Уэнсдей" вышел на Netflix 23 ноября и получил огромное количество просмотров за первую неделю после премьеры. Внимание к Дженне Ортеге очень возросло. Зрители стали интересоваться ее жизнью, биографией и карьерой.



Инстаграм Дженни Ортеги / Скриншот

Люди в восторге от танца Уэнсдей

А после выхода 4 серии танец из Уэнсдей завирусился в сети. Его ежедневно начали повторять пользователи тиктока и настоящие голливудские знаменитости. К тренду присоединились наши бойцы ВСУ и даже пес Патрон.

Танцевальная сцена Уэнсдей в сериале: смотрите видео

Откровенно против антииммиграционных настроений

Ее прабабушка была мексиканской иммигранткой без документов, поэтому она не понаслышке знает, как относятся к иммигрантам в ее собственной семье. Она сказала Teen Vogue, что очень важно оставаться верным своей культуре.

Хотела бы стать режиссером

В будущем одна из ее целей – работать за камерой. Она хочет узнать больше о производственной стороне телешоу и фильмов, а также хочет стать режиссером. Это то, чем Дженна, скорее всего, займется, когда станет гораздо старше.

Любит острую пищу

Ортега любит острую пищу. Она даже заявила, что может пить Tapatio (ароматный соус на основе перца чили и чеснока – 24 канал) прямо из бутылки. "Я обожаю острый соус", – призналась она New York Magazine.

Дженна Ортега / Фото из инстаграма актрисы