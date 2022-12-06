Трогательный и энергичный танец военных появился на инстаграм-странице "Телебачення Торонто". Украинцы в комментариях отметили, что украинская армия – самая крутая в мире, а все, к чему берутся ВСУ – все делается на самом высоком уровне.

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ВСУ повторили танец Венздей Аддамс

В тиктоке стал чрезвычайно популярным танец Венздей из одноименного сериала под ускоренный трек Леди Гаги. "Телевидение Торонто" собрало подборку диких танцев наших воинов.

Военные показали танец Венздей: смотрите впечатляющее видео

Реакция сети

Украинцам очень понравились драйвовые видео наших военных. Они отреагировали:

"Наши котики круче Венздей в тысячу раз";

"За что не возьмутся ВСУ – все круто";

"ВСУ – это секс!";

"Все, закрывайте тренд, покруче уже не может быть";

"Самая крутая армия в мире";

"Если бы мне кто-то в 2011 году сказал, что украинские военные будут танцевать под ремикс песни Гаги во время войны с Россией, я бы сошел с ума";

"Какие же они прекрасны, наши";

"Как перестать просматриваться по 100500 раз?";

"И воюют умело, и танцуют красиво, и вообще с праздником вас, наши ВСУ".

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А вот полюбуйтесь оригиналом

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Венздей зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.

Интересно, что 2 декабря Netflix запустил его бесконечную трансляцию на ютубе, длившуюся 4 дня.

Танцевальная сцена Венздей в сериале: смотрите видео

Примите во внимание. Танец Венздей захватил тикток и преданные поклонники семейки Аддамс начали записывать свои видео с этим драйвовым танцем. Даже Оля Полякова удивила своей версией.

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О чем рассказывает сериал

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Кстати, будьте осторожны, когда садитесь его просматривать с детьми, которым еще нет 13 лет. "Венздей" не всегда воспроизводит атмосферу замечательной причудливой готической сказки "Семейка Аддамсов", вышедшей в 1991 году. Все, что нужно знать о "Венздее" перед просмотром с детьми – читайте по ссылке.

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