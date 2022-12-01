Будьте осторожны, когда садитесь его просматривать с детьми, которым еще нет 13 лет. "Венздей" не всегда воспроизводит атмосферу замечательной причудливой готической сказки "Семейка Аддамсов", вышедшей в 1991 году.

К теме Удивительный танец Венздей увлек текток: впечатляющие видео с хореографией Дженны Ортеги

Сериал с королевой ужасов Дженной Ортегой в главной роли рассказывает о юной Венздей Аддамс, которая хочет разгадать тайну монстра в своей новой школе, Академии Nevermore.

Девушка не терпит манипуляций, обид и издевательств над собой. Но, когда встречается со сверстниками, обладающими сверхъестественными силами, мы видим немало жутких моментов.

Сериал получил рейтинг 13+ за страх, язык и насилие, поэтому некоторые кадры могут оказаться слишком загадочными и страшными для детей младше 13 лет.

Кадр из сериала "Венздей" / Netflix

Все, что нужно знать о "Венздей" перед просмотром с детьми

Для справки, сериал сравнивают с другими подростковыми драмами, такими как "Ривердейл" и "Жуткие приключения Сабрины".

В Академии Nevermore есть множество оборотней и других персонажей, которые могут испугать своими сверхъестественными возможностями. Сама Венздей тоже имеет видение. Особенно перед тем, как встретиться с таинственным монстром, ее не покидает страх в глазах.

Монст в сериале "Венздей" / Netflix

В эпизодах много крови и несколько убийств. В некоторых сценах откровенно показывают отрубленные головы, последствия ДТП и окровавленные руки, ноги и живот.

Эмма Майерс в сериале "Венздей" / Netflix

Он изображает насилие. Повсюду. Только в первой серии бросает два мешка с пираньями в бассейн на группу мальчиков, издевавшихся над ее братом.

Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Netflix

Есть зрелые темы. Несколько персонажей в сериале влюбляются и целуются. Венздей же, которая является аутсайдером в новой школе, подвергается издевательствам и часто встает против своих родителей, с которыми, несмотря на все "натянутые" отношения.

Кадр из сериала "Венздей" / Netflix

Есть ненормативная лексика. В сериале персонажи могут материться, а Рич в какой-то момент показывает средний палец.

Дело в сериале "Венздей" / Netflix

Напомним, сериал "Венздей" о дочери Мортисии и Гомесе Аддамсе бьет рекорды на Netflix. Он собрал самое большое количество часов просмотров по всему миру.

В первую неделю премьеры его смотрели в 93 странах мира около 342 миллионов часов. В Украине "Венздей" также занимает первое место среди англоязычных просмотров Netflix.

"Венздей" 1 сезон: смотрите трейлер