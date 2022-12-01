Будьте осторожны, когда садитесь его просматривать с детьми, которым еще нет 13 лет. "Венздей" не всегда воспроизводит атмосферу замечательной причудливой готической сказки "Семейка Аддамсов", вышедшей в 1991 году.
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Сериал с королевой ужасов Дженной Ортегой в главной роли рассказывает о юной Венздей Аддамс, которая хочет разгадать тайну монстра в своей новой школе, Академии Nevermore.
Девушка не терпит манипуляций, обид и издевательств над собой. Но, когда встречается со сверстниками, обладающими сверхъестественными силами, мы видим немало жутких моментов.
Сериал получил рейтинг 13+ за страх, язык и насилие, поэтому некоторые кадры могут оказаться слишком загадочными и страшными для детей младше 13 лет.
Кадр из сериала "Венздей" / Netflix
Все, что нужно знать о "Венздей" перед просмотром с детьми
- Для справки, сериал сравнивают с другими подростковыми драмами, такими как "Ривердейл" и "Жуткие приключения Сабрины".
- В Академии Nevermore есть множество оборотней и других персонажей, которые могут испугать своими сверхъестественными возможностями. Сама Венздей тоже имеет видение. Особенно перед тем, как встретиться с таинственным монстром, ее не покидает страх в глазах.
Монст в сериале "Венздей" / Netflix
- В эпизодах много крови и несколько убийств. В некоторых сценах откровенно показывают отрубленные головы, последствия ДТП и окровавленные руки, ноги и живот.
Эмма Майерс в сериале "Венздей" / Netflix
- Он изображает насилие. Повсюду. Только в первой серии бросает два мешка с пираньями в бассейн на группу мальчиков, издевавшихся над ее братом.
Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Netflix
- Есть зрелые темы. Несколько персонажей в сериале влюбляются и целуются. Венздей же, которая является аутсайдером в новой школе, подвергается издевательствам и часто встает против своих родителей, с которыми, несмотря на все "натянутые" отношения.
Кадр из сериала "Венздей" / Netflix
- Есть ненормативная лексика. В сериале персонажи могут материться, а Рич в какой-то момент показывает средний палец.
Дело в сериале "Венздей" / Netflix
Напомним, сериал "Венздей" о дочери Мортисии и Гомесе Аддамсе бьет рекорды на Netflix. Он собрал самое большое количество часов просмотров по всему миру.
В первую неделю премьеры его смотрели в 93 странах мира около 342 миллионов часов. В Украине "Венздей" также занимает первое место среди англоязычных просмотров Netflix.
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