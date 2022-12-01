Будьте обачливі, коли сідаєте його переглядати з дітками, яким ще немає 13 років. "Венздей" не завжди відтворює атмосферу чудової химерної готичної казки "Сімейка Аддамсів", яка вийшла у 1991 році.
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Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі розповідає про юну Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра у своїй новій школі, Академії Nevermore.
Дівчина не терпить маніпуляцій, образ та знущань з себе. Але, коли зустрічається з однолітками, які володіють надприродними силами, ми бачимо чимало моторошних моментів.
Серіал отримав 13+ за страх, мову та насильство, тому деякі кадри можуть виявитися надто загадковими та страшними для дітей віком до 13 років.
Кадр зі серіалу "Венздей" / Netflix
Все, що потрібно знати про "Венздей" перед переглядом з дітьми
- Для довідки, серіал порівнюють з іншими підлітковими драмами, такими як "Рівердейл" і "Моторошні пригоди Сабріни".
- В Академії Nevermore є безліч перевертнів та інших персонажів, які можуть налякати своїми надприродними можливостями. Сама Венздей також має видіння. Особливо, перед тим, як зустрітись із таємничим монстром, її не покидає страх в очах.
Монст у серіалі "Венздей" / Netflix
- В епізодах є багато крові й кілька вбивств. У деяких сценах відверто показують відрубані голови, наслідки ДТП та покривавлені руки, ноги та живіт.
Емма Майєрс у серіалі "Венздей" / Netflix
- Він зображує насильство. Всюди. Тільки у першій серії кидає два мішки з піраньями в басейн на групу хлопчиків, які знущалися з її брата.
Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix
- Є зрілі теми. Кілька персонажів у серіалі закохуються та цілуються. Натомість Венздей, яка є аутсайдером у новій школі, зазнає знущань та часто постає проти своїх батьків, з якими попри все "натягнуті" стосунки.
Кадр зі серіалу "Венздей" / Netflix
- Є ненормативна лексика. У серіалі персонажі можуть матюкатися, а Річ в якийсь момент показує середній палець.
Річ у серіалі "Венздей" / Netflix
Нагадаємо, серіал "Венздей" про доньку Мортисії та Гомеса Аддамсів б’є рекорди на Netflix. Він зібрав найбільшу кількість годин переглядів у всьому світі.
У перший тиждень прем’єри його дивилися у 93 країнах світу майже 342 мільйони годин. В Україні "Венздей" також займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.
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