Будьте обачливі, коли сідаєте його переглядати з дітками, яким ще немає 13 років. "Венздей" не завжди відтворює атмосферу чудової химерної готичної казки "Сімейка Аддамсів", яка вийшла у 1991 році.

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Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі розповідає про юну Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра у своїй новій школі, Академії Nevermore.

Дівчина не терпить маніпуляцій, образ та знущань з себе. Але, коли зустрічається з однолітками, які володіють надприродними силами, ми бачимо чимало моторошних моментів.

Серіал отримав 13+ за страх, мову та насильство, тому деякі кадри можуть виявитися надто загадковими та страшними для дітей віком до 13 років.

Кадр зі серіалу "Венздей" / Netflix

Все, що потрібно знати про "Венздей" перед переглядом з дітьми

Для довідки, серіал порівнюють з іншими підлітковими драмами, такими як "Рівердейл" і "Моторошні пригоди Сабріни".

В Академії Nevermore є безліч перевертнів та інших персонажів, які можуть налякати своїми надприродними можливостями. Сама Венздей також має видіння. Особливо, перед тим, як зустрітись із таємничим монстром, її не покидає страх в очах.

Монст у серіалі "Венздей" / Netflix

В епізодах є багато крові й кілька вбивств. У деяких сценах відверто показують відрубані голови, наслідки ДТП та покривавлені руки, ноги та живіт.

Емма Майєрс у серіалі "Венздей" / Netflix

Він зображує насильство. Всюди. Тільки у першій серії кидає два мішки з піраньями в басейн на групу хлопчиків, які знущалися з її брата.

Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix

Є зрілі теми. Кілька персонажів у серіалі закохуються та цілуються. Натомість Венздей, яка є аутсайдером у новій школі, зазнає знущань та часто постає проти своїх батьків, з якими попри все "натягнуті" стосунки.

Кадр зі серіалу "Венздей" / Netflix

Є ненормативна лексика. У серіалі персонажі можуть матюкатися, а Річ в якийсь момент показує середній палець.

Річ у серіалі "Венздей" / Netflix

Нагадаємо, серіал "Венздей" про доньку Мортисії та Гомеса Аддамсів б’є рекорди на Netflix. Він зібрав найбільшу кількість годин переглядів у всьому світі.

У перший тиждень прем’єри його дивилися у 93 країнах світу майже 342 мільйони годин. В Україні "Венздей" також займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.

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