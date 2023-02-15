Рвала на себе волосы и не спала, – Ортега пожаловалась на жестокий график съемок "Уэнздей"

Исполнительница главной роли в "Уэнздей" пожаловалась на утомительный съемочный процесс сериала. Дженна Ортега рвала волосы и переживала истерику.

В интервью для издания Insider, Дженна Ортега рассказала, насколько жесткими были съемки в Румынии. На съемочной площадке звезда находилась 12 – 14 часов.

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Дженна Ортега пожаловалась на изнурительный график съемок

Известно, что для роли Уэнздей Ортега начала осваивать виолончель примерно за два месяца до съемок, до этого у нее не было опыта игры на этом инструменте. На протяжении всего сериала "Уэнздей" она сыграла несколько песен, включая Paint It Black группы The Rolling Stones и Don't Stop группы Fleetwood Mac.

"Мне нужно было прийти на два часа раньше, проработать 12 – 14 часов в день, затем уйти домой, включить Zoom и еще учиться", – сказала она. Или когда Ортега приходила на квартиру, ее преподаватель уже ждал ее: "Это было постоянно, если мы не снимали шоу на выходных, то тогда я занималась уроками".

Актриса призналась, что самым сложным моментом для нее стало исполнение композиции Paint It Black.

Я не спала. Я рвала на себе волосы. Мой отец постоянно говорил, что я "истерически плачу",

– вспомнила звезда.

В то время как актриса стремилась снимать больше игры на виолончеле, из-за жестких требований ее графика, иногда приходилось использовать дублеров для игры на виолончеле.

"Нам не хватило времени, потому что Уэнздей присутствует практически в каждой сцене", – сказала она.

Дженна Ортега в сериале "Уэнздей" / Netflix

Также известно, что культовый танец, который звезда исполнила в 4-й серии, снимала во время положительного теста на COVID-19. "Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, и что маленький гоблин вырвался из моего горла и царапал стенки моего пищевода", – сказала она об этом опыте. – Мне давали лекарства между дублями, потому что мы ждали положительного результата".

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Однако тяжелая работа Дженны Ортеги окупилась. "Уэнздей" стал очень популярным сериалом и любимым во всем мире. Ортега была номинирована на премию SAG за выдающуюся роль актрисы в комедийном сериале. Так что в свои 20 лет она получила безумную популярность во всем мире, а количество подписчиков в инстаграме возросло до 26 миллионов.

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