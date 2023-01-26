Джерард Батлер в ленте "PS Я люблю тебя" сыграл Джерри Кеннеди, а Хиллари Свонк его экранную жену – Голли Кеннеди. Съемки прошли в 2007 году.

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Джерард Батлер вспомнил, как чуть не убил Хиллари Свонк на съемках фильма

В фильме "PS Я люблю тебя" есть сцена, где герой Джерарда Батлера танцует в подтяжках стриптиз. По сюжету, как вы можете увидеть в видео ниже, застежка от подтяжки актера должна была спрыгнуть и ударить его по лицу. Но что-то пошло не по плану – застежка полетела прямо в голову героини Хиллари Свонк. После чего актрису забрали в больницу.

Я однажды едва ее не убил. Я плясал как идиот в подтяжках, я не мог поверить, что я делаю это, пляшу в боксерах и тут, в один момент, зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. В тот момент, когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отпрянула, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову, глубоко порезала ее, даже можно было увидеть зубцы на лбу. Ее забрали в больницу,

– поделился Батлер.

"Представьте студию, где за три секунды все исчезли. И я такой сижу, с моим ирландским животиком, в коротких боксерах, в ботинках и носках… Я начал плакать. Я чуть не оставил глаза Хиллари Свонк! Я чувствовал себя дураком два дня", – продолжил он.

Эротическая сцена в фильме "PS Я люблю тебя": смотрите видео 18+

О чем рассказывает романтическая драма "PS Я люблю тебя"

История о двух влюбленных – Голли и Джерри, проживших в браке 9 лет. Однако их счастье длилось недолго – мужчина умер от опухоли. Жизнь Голли разрушилась в один момент, из-за чего она впадает в тяжелую депрессию.

Но потом, девушке неизвестно откуда начинают приходить письма от ее мужа: Джерри перед своей смертью написал ей несколько советов, чтобы она чувствовала себя лучше. Шаг за шагом, Голли прислушивается к словам ее покойного возлюбленного и выходит из депрессии.

"PS Я люблю тебя": смотрите трейлер фильма