Джерард Батлер у стрічці "P.S. Я кохаю тебе" зіграв Джеррі Кеннеді, а Гіларі Свонк його екранну дружину – Голлі Кеннеді. Зйомки відбулися у 2007 році.

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Джерард Батлер згадав, як ледь не вбив Гіларі Свонк на зйомках фільму

У фільмі "P.S. Я кохаю тебе" є сцена, де герой Джерарда Батлера танцює у підтяжках стриптиз. За сюжетом, як ви можете побачити у відео нижче, застібка від підтяжки актора мала зістрибнути й вдарити його по обличчю. Але щось пішло не за планом – застібка полетіла прямо у голову героїні Гіларі Свонк. Після чого акторку забрали до лікарні.

Я одного разу ледь її не вбив. Я танцював як ідіот у підтяжках, я не міг повірити, що я роблю це, танцюю у боксерах і тут, в один момент, затискач на підтяжках застрягає. Він мав відскочити та потрапити мені в обличчя. У той момент, коли я почав повзти до ліжка, застібка застрягла, відскочила, пролетіла повз мою голову і потрапила їй в голову, глибоко порізала її, навіть можна було побачити зубці на лобі. Її забрали до лікарні,

– поділився Батлер.

"Уявіть студію, де за три секунди всі зникли. І я такий сиджу, з моїм ірландським животиком, у коротких боксерах, у черевиках і шкарпетках… Я почав плакати. Я ледь не лишив ока Гіларі Свонк! Я почувався дурнем два дні", – продовжив він.

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Про що розповідає романтична драма "P.S. Я кохаю тебе"

Історія про двох закоханих – Голлі та Джеррі, які прожили в шлюбі 9 років. Проте їхнє щастя тривало недовго, – чоловік помер від пухлини. Життя Голлі зруйнувалось в один момент, через що вона впадає у важку депресію.

Але згодом, дівчині невідомо звідки починають приходити листи від її чоловіка: Джеррі перед своєю смертю написав їй декілька порад, щоб вона почувала себе краще. Крок за кроком, Голлі прислухається до слів її покійного коханого та виходить з депресії.

"P.S. Я кохаю тебе": дивіться трейлер фільму