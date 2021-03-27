Голливудская актриса Джессика Альба снялась в десятках успешных фильмов. Но на пике своей славы, когда режиссеры присылали ей все новые контракты, прекратила сниматься в кино.

В новом выпуске журнала Romper Джессика Альба призналась, что главной причиной, почему она прекратила активно сниматься в кино, было ее здоровье. В семье актрисы есть немало случаев борьбы с раком, поэтому в один момент она поняла: для того, чтобы жить счастливо, ей нужно учитывать свое самочувствие и отказаться от напряженных съемок.

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"Моя мама болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали 5 операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве я часто попадала в больницу", – рассказала она.



Джессика Альба в съемке для глянца / Фото Romper

Еще больше об этом Джессика Альба задумалась, когда в 2008 году впервые стала мамой. Маленькая Онор помогла актрисе понять, что стоит наконец пересмотреть свою занятость и отказаться от неустанной работы в Голливуде.

В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим замечательным человеком, которого я привела в этот мир. Тогда я поняла, что здоровье – это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоровым, – поделилась Джессика Альба.

Свою актерскую карьеру представительница Голливуда не завершила окончательно, однако фактически прекратила сниматься в фильмах на пике славы.

"Моя мотивация не была такой: "Я когда-нибудь снова найду работу?" Честно говоря, я была на пике своей карьеры. После рождения Онор я поняла: нельзя вернуться к тому, что я делала раньше, и быть искренней. Я просто не могла. Меня это больше не волновало", – пояснила Джессика Альба.



Актриса Джессика Альба / Фото Romper

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Джессика Альба в кино

Актриса хорошо известна во всем мире, ведь снялась в успешных проектах Голливуда. В фильмографии Джессики Альбы является ленты:

"Город грехов"

"Фантастическая четверка"

"Антураж"

"Ласково пожаловать в рай"

"Дети шпионов"

"Удачи, Чак"

"Механик: Воскрешение"

"Мачете" и др.

После рождения детей Джессика Альба соглашается на съемки не во все проекты. Она более избирательно подходит к ролям, которые ей предлагают.