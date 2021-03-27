Голлівудська актриса Джессіка Альба знялась у десятках успішних фільмів. Та на піку своєї слави, коли режисери надсилали їй все нові контракти, припинила зніматись у кіно.

У новому випуску журналу Romper Джессіка Альба зізналась, що головною причиною, чому вона припинила активно зніматись в кіно, було її здоров'я. В родині актриси є чимало випадків боротьби з раком, відтак в один момент вона зрозуміла: для того, щоб жити щасливо, їй потрібно зважати на своє самопочуття і відмовитись від напружених зйомок.

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"Моя мама хворіла на рак в дуже молодому віці, коли їй було близько 20 років. Я виросла з хронічною хворобою. До 11 років мені зробили 5 операцій. У мене була хронічна алергія, і в дитинстві я часто потрапляла до лікарні", – розповіла вона.



Джессіка Альба у зйомці для глянцю / Фото Romper

Ще більше про це Джессіка Альба задумалась, коли у 2008 році вперше стала мамою. Маленька Онор допомогла актрисі зрозуміти, що варто нарешті переглянути свою зайнятість та відмовитись від невпинної роботи в Голлівуді.

В якийсь момент я зрозуміла, що хочу жити, процвітати і проводити як можна більше часу з цією чудовою людиною, яку я привела у цей світ. Тоді я зрозуміла, що здоров'я – це важливо. Я хотіла, щоб моя дитина теж була здоровою, – поділилась Джессіка Альба.

Свою акторську кар'єру представниця Голлівуду не завершила остаточно, однак фактично припинила зніматись у стрічках на піку слави.

"Моя мотивація не була такою: "Я коли-небудь знову знайду роботу?" Чесно кажучи, я була на піку своєї кар'єри. Після народження Онор я зрозуміла: не можна повернутись до того, що я робила раніше, і бути щирою. Я просто не могла. Мене це більше не хвилювало", – пояснила Джессіка Альба.



Актриса Джессіка Альба / Фото Romper

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Джессіка Альба в кіно

Актриса добре відома у всьому світі, адже знялась в успішних проєктах Голлівуду. У фільмографії Джессіки Альби є стрічки:

"Місто гріхів"

"Фантастична четвірка"

"Антураж"

"Ласково просимо до раю"

"Діти шпигунів"

"Хай щастить, Чаку"

"Механік: Воскресіння"

"Мачете" та ін.

Після народження дітей Джессіка Альба погоджується на зйомки не у всі проєкти. Вона більш вибірково підходить до ролей, які їй пропонують.

Наразі актриса – щаслива мама 3 дітей. Окрім цього, з 2011 року Джессіка Альба є співзасновницею компанії The Honest Company, що виготовляє нешкідливі побутові товари