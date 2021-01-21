Поки весь світ із захватом переглядає фільми про Гаррі Поттера, виконавець ролі Невілла заявив, що він не любить цього робити. Актор Меттью Льюїс вирішив не приховувати причин.

Заява Меттью Льюїса

Упродовж 10 років Меттью Льюїс з авторами франшизи "Гаррі Поттер" працював над створенням стрічки. Актор з'явився у десятках сцен та отримав особливу роль в останньому фільмі. Однак персонаж Невілла Лонгботома не зумів викликати захват у самого Меттью Льюїса. Як актор зізнався в інтерв'ю The New York Times, йому складно дивитись на свою гру у стрічці.

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Мова навіть не про майстерність, якої на той час знаменитий британець не мав. Меттью Льюїс і в реальному житті дуже скромний та сором'язливий, тому дивитись на такого ж персонажа у його виконанні для чоловіка нестерпно.

"Мені складно бачити, що дуже багато мене самого показано в персонажі. Набагато легше, коли я можу зіграти свою повну протилежність. Наприклад, офіцера поліції в Лондоні або кого-небудь дуже багатого. Іноді мені боляче бачити, як багато від мене присутньо в Невіллі. Коли я дивлюся на нього, я думаю: "Ні, це ж не Невілл, це я", – розповів Меттью Льюїс.

Жартома актор додав, що хотів би позичити із фільмів плащ-неведимку, щоб тільки у ньому переглядати стрічки про Гаррі Поттера. Настільки він соромиться цього образу.



Меттью Льюїс у фільмах про Гаррі Поттера / Фото Screen Rant

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Невілл у фільмах "Гаррі Поттер"

Цей персонаж у книзі і справді виділяється своєю надмірною невпевненістю. Так, коли Невілл вперше йшов до Сортувального капелюха, він зашпортався і впав. А коли ж хлопець отримав відповідь від Капелюха, побіг від хвилювання на своє місце, забувши його скинути.

Таким же боязким і нерішучим Невілл Лонгботом постає і у фільмах. І хоч глядачі не вбачають у цьому нічого поганого, сам виконавець ролі не проти б її змінити.

Цікаво, що режисер Девід Єйтс також помічав схожість Невілла з Меттью Льюїсом. За його словами, актор, як і його персонаж, у кожній частині "Гаррі Поттера" ставав більш впевненим та амбітним. Тому у фінальній битві за Хоґвортс Невілл отримав особливу місію та знищив останній горокракс Волдеморта.