Пока весь мир с восторгом пересматривает фильмы о Гарри Поттере, исполнитель роли Невилла заявил, что он не любит этого делать. Актер Мэттью Льюис решил не скрывать причин.

Заявление Мэттью Льюиса

В течение 10 лет Мэттью Льюис с авторами франшизы "Гарри Поттер" работал над созданием ленты. Актер появился в десятках сцен и получил особую роль в последнем фильме. Однако персонаж Невилла Лонгботома не сумел вызвать восторг у самого Мэттью Льюиса. Как актер признался в интервью The New York Times, ему сложно смотреть на свою игру в ленте.

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Речь даже не о мастерстве, которого в то время у знаменитого британца не было. Мэттью Льюис и в реальной жизни очень скромный и застенчивый, поэтому смотреть на такого же персонажа в его исполнении для мужчины невыносимо.

"Мне сложно видеть, что очень много меня самого показано в персонаже. Гораздо легче, когда я могу сыграть свою полную противоположность. Например, офицера полиции в Лондоне или кого-нибудь очень богатого. Иногда мне больно видеть, как много от меня присутствует в Невилле. Когда я смотрю на него, я думаю: "Нет, это не Невилл, это я", – рассказал Мэттью Льюис.

В шутку актер добавил, что хотел бы одолжить с фильмов плащ-неведимку, чтобы только в нем просматривать фильмы о Гарри Поттере. Настолько он стесняется этого образа.



Мэттью Льюис в фильмах о Гарри Поттере / Фото Screen Rant

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Невилл в фильмах "Гарри Поттер"

Этот персонаж в книге действительно выделяется своей чрезмерной неуверенностью. Так, когда Невилл впервые шел к Шляпе, он споткнулся и упал. А когда же парень получил ответ от Шляпы, побежал от волнения на свое место, забыв ее сбросить.

Таким же робким и нерешительным Невилл Лонгботтом появляется и в фильмах. И хотя зрители не видят в этом ничего плохого, сам исполнитель роли не прочь бы ее изменить.

Интересно, что режиссер Дэвид Йейтс также замечал сходство Невилла с Мэттью Льюисом. По его словам, актер, как и его персонаж, в каждой части "Гарри Поттера" становился более уверенным и амбициозным. Поэтому в финальной битве за Хогвартс Невилл получил особую миссию и уничтожил последний крестраж Волдеморта.