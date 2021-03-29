Джордж Мартин подписал контракт с HBO на 5 лет, – СМИ
Автор популярного сериала "Игра престолов" Джордж Мартин продолжил сотрудничество с HBO. Писатель подписал контракт на 5 лет, в течение которых создаст новые проекты для стриминговои платформы.
Источник:Variety
По словам инсайдеров, Джордж Мартин получит за новые сценарии восьмизначные суммы. Сейчас есть несколько проектов по "Игре престолов", которые будут реализованы в ближайшее время.
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Еще в феврале 2021 года главный директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блус заявил, что ведутся переговоры с Джорджем Мартином. Тогда изданию Deadline он объяснил, что планируют развивать и другие проекты, не связанные с "Игрой престолов".
Мы обсуждаем другие направления, которые тоже важны. Мир Джорджа Мартина настолько большой, в нем интересно не только то, что он большой, но у него есть еще много дорожных карт с точки зрения истории,
– прокомментировал Кейси Блус.
Какие проекты выпустит HBO
- К концу 2022 года на экраны должен выйти сериал "Дом Дракона", который станет приквелом к знаменитой саги "Игра престолов". Зрители смогут узнать тайны семейного дома Таргариен. События будут происходить за 300 лет до "Игры престолов", поэтому в сериале не сниматься знаменитые актеры саги.
- Готовится выход 3 приквелов к "Игры престолов", разработкой которых займется Джордж Мартин. Ленты "9 путешествий" или "Морской змей", "блошиный дно", "10000 кораблей". Все проекты уже утверждены, а съемки пройдут вскоре.
- В этих лентах Джордж Мартин выступит не только автором сценариев, но и исполнительным продюсером.
- Рассматривается возможность экранизации "Повести о Дунке и Эгге".
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