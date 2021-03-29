Автор популярного сериала "Игра престолов" Джордж Мартин продолжил сотрудничество с HBO. Писатель подписал контракт на 5 лет, в течение которых создаст новые проекты для стриминговои платформы.

По словам инсайдеров, Джордж Мартин получит за новые сценарии восьмизначные суммы. Сейчас есть несколько проектов по "Игре престолов", которые будут реализованы в ближайшее время.

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Еще в феврале 2021 года главный директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блус заявил, что ведутся переговоры с Джорджем Мартином. Тогда изданию Deadline он объяснил, что планируют развивать и другие проекты, не связанные с "Игрой престолов".

Мы обсуждаем другие направления, которые тоже важны. Мир Джорджа Мартина настолько большой, в нем интересно не только то, что он большой, но у него есть еще много дорожных карт с точки зрения истории,

– прокомментировал Кейси Блус.

Какие проекты выпустит HBO