Джордж Мартін підписав контракт з HBO на 5 років, – ЗМІ
Автор популярного серіалу "Гра престолів" Джордж Мартін продовжив співпрацю з HBO. Письменник підписав контракт на 5 років, упродовж яких створить нові проєкти для стрімінгової платформи.
Джерело:Variety
За словами інсайдерів, Джордж Мартін отримає за нові сценарії восьмизначні суми. Наразі є кілька проєктів по "Грі престолів", які будуть реалізовані найближчим часом.
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Ще у лютому 2021 року головний директор по контенту HBO та HBO Max Кейсі Блус заявив, що ведуться перемовини із Джорджем Мартіном. Тоді виданню Deadline він пояснив, що планують розвивати й інші проєкти, не пов'язані з "Грою престолів".
Ми обговорюємо інші напрямки, які теж важливі. Світ Джорджа Мартіна настільки великий, в ньому цікаве не тільки те, що він великий, але в нього є ще багато дорожніх карт з точки зору історії,
– прокоментував Кейсі Блус.
Які проєкти випустить HBO
- До кінця 2022 року на екрани має вийти серіал "Дім Дракона", який стане приквелом до знаменитої саги "Гра престолів". Глядачі зможуть дізнатись таємниці сімейного будинку Таргарієн. Події відбуватимуться за 300 років до "Гри престолів", тому у серіалі не зніматимуться знамениті актори саги.
- Готується вихід 3 приквелів до "Гри престолів", розробкою яких займеться Джордж Мартін. Стрічки "9 подорожей" або "Морський змій", "Блошине дно", "10 тисяч кораблів". Всі проєкти вже затверджені, а зйомки відбудуться невдовзі.
- У цих стрічках Джордж Мартін виступить не тільки автором сценаріїв, але й виконавчим продюсером.
- Розглядається можливість екранізації "Повісті про Дунке та Егге".
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