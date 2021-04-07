В марте 2021 года в сети представили режиссерскую версию "Лига справедливости Зака ​​Снайдера". Оказалось, что в 2017 году съемки не обходились без скандала. По словам инсайдеров, режиссер Джосс Уидон конфликтовал с актрисой Галь Гадот и прибегал к угрозам.

Издание The Hollywood Reporter получило эксклюзивные детали о скандале на съемках "Лиги справедливости". После того, как Зак Снайдер покинул проект, режиссерское кресло занял Джосс Уидон. У него было свое видение сюжета, которое вовсе не совпало с мнением актеров.

Стоит знать Warner Bros. не заинтересованы в работе со Снайдером, а тот и больше не хочет экранизировать комиксы

Инсайдеры рассказали, что Галь Гадот была недовольна тем, что ее героиня становится безжалостной и использует свою силу все агрессивнее. Такой образ, созданный в "Лиге справедливости" мог повредить будущему проекту "Чудо-женщина 1984", поэтому актриса обсудила это с руководством Warner Bros.

Замечания отнюдь не понравились Джоссу Видону. Инсайдеры рассказывают, что мужчина пренебрежительно комментировал реплики Галь Гадот и даже угрожал ее карьере. Кроме этого, режиссер унижал свою коллегу Пэтти Дженкинс, которая является автором "Чудо-женщины". В одной из бесед Уидон щеголял, что проучит актрису.

Он сказал ей, что он здесь постановщик, и ей следует заткнуться и читать свои реплики. А еще, что он может сделать так, чтобы она выглядела невероятно глупо в этом фильме,

– рассказал инсайдер.

Источники сообщают, что конфликт на съемках "Лиги справедливости" завершился тем, что Галь Гадот и Пэтти Дженкинс обратились к руководителям Warner Bros. и уладили все спорные вопросы.

Скандалы с Джоссом Уидоном

Галь Гадот не одна страдала от эмоциональных нападений Джосс Уидон. В феврале 2021 года звезда сериала "Баффи – победительница вампиров" Каризма Карпентер заявила, что режиссер унижал ее на съемках. В период беременности актрисы Уидон называл ее толстой, а после рождения ребенка "бесцеремонно освободил" из сериала. Кроме этого, режиссер упрекал Каризме, почему она не сделала аборт.

Поддержали коллегу актрисы Сара Мишель Геллар и Эмбер Бенсон.

Съемочная площадка "Баффи" былп токсичной средой, и все начинается сверху. Карпентер говорит правду, и я поддерживаю ее на 100%. За это время нам был нанесен большой урон, и многие из нас все еще переваривает его 20 с лишним лет спустя!

– отметила Эмбер Бенсон.

"Лига справедливости": коротко о фильме

Режиссером "Лиги справедливости" изначально был Зак Снайдер. Однако через суицид дочери он покинул проект, отсняв большую часть сцен. Заменил Снайдера его коллега Джосс Уидон.

Проект вышел на большие экраны в 2017 году. Тогда все эксперты раскритиковали "Лигу справедливости", заявив, что лента не имеет ни мрачности в стиле DC Comics, ни раскрытия суперсил главных героев.

Известно, что Джосс Уидон переписывал сценарий во время съемок, так как видел этот фильм иначе, чем Зак Снайдер.

18 марта 2021 года в сети презентовали "Лигу справедливости Зака Снайдера". Режиссер работал над ней бесплатно и не использовал ни одного кадра, снятого Джоссом Уидоном.