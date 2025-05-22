Об этом сообщают российские СМИ. Актриса также отметила, что такого "театрального ландшафта", как в России, нет ни в одной другой стране мира, и за это она благодарна Советскому Союзу. Больше узнаете на Кино 24.

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Екатерина Дубакина призналась в любви к стране-оккупанту: что сказала актриса

Очевидно, пропаганда в России работает настолько эффективно, что актерам не остается ничего другого, как восхвалять культуру страны-агрессора и восхищаться ее "театральным ландшафтом".

Именно этим и занимается уроженка Украины, снявшаяся в сериале "Моя прекрасная няня", которая уже много лет подвергается навязыванию российского бреда. Речь идет о Екатерине Дубакиной.

Актриса заявила, что никогда не имела мыслей покидать Россию, ведь глубоко чувствует свою принадлежность к ее культуре.

Я этим очень горжусь. Ни в одной другой стране я не смогу общаться этим культурным кодом с другими людьми. Я даже когда выбираю материалы для своих постановок, не читаю иностранных авторов, потому что мы отличаемся,

– отметила Дубакина.

По ее словам, такого "театрального ландшафта, как в России, нет больше нигде в мире". Она считает это большим достижением советской власти, ведь в стране всегда был сильный акцент на культурной жизни.

Напомним, что Дубакина принадлежит к базе "Миротворец", ведь незаконно посещала украинский Крым после аннексии Россией в 2014 году.

Кстати, недавно российская актриса Мария Шукшина выдала очередную порцию бреда: что сказала путинистка.