Про це повідомляють російські ЗМІ. Акторка також зазначила, що такого "театрального ландшафту", як у Росії, немає в жодній іншій країні світу, і за це вона вдячна Радянському Союзу. Більше дізнаєтесь на Кіно 24.

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Катерина Дубакіна зізналась у коханні до країни-окупанта: що сказала акторка

Очевидно, пропаганда в Росії працює настільки ефективно, що акторам не залишається нічого іншого, як вихваляти культуру країни-агресора і захоплюватися її "театральним ландшафтом".

Саме цим і займається уродженка України, яка знялася в серіалі "Моя прекрасна няня" та вже багато років піддається нав'язуванню російської маячні. Йдеться про Катерину Дубакіну.

Акторка заявила, що ніколи не мала думок залишати Росію, адже глибоко відчуває свою належність до її культури.

Я цим дуже пишаюся. У жодній іншій країні я не зможу спілкуватися цим культурним кодом з іншими людьми. Я навіть коли обираю матеріали для своїх постановок, не читаю іноземних авторів, бо ми відрізняємося,

– зазначила Дубакіна.

За її словами, такого "театрального ландшафту, як у Росії, немає більше ніде у світі". Вона вважає це великим досягненням радянської влади, адже в країні завжди був сильний акцент на культурному житті.

Нагадаємо, що Дубакіна належить до бази "Миротворець", адже незаконно відвідувала український Крим після анексії Росією у 2014 році.

До речі, нещодавно російська акторка Марія Шукшина видала чергову порцію маячні: що сказала путіністка.