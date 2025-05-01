Катя Кузнецова, которая сыграла одну из главных ролей в ленте, рассказала, как создавался этот сериал, кого она играет и как ей пришлось сыграть любовь с Тарасом Цимбалюком, который стал новым Холостяком. В материале Кино 24 узнаете, что сказала актриса.

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Катя Кузнецова о своей роли в сериале "Любовь и пламя"

Катя поделилась, что чувствовала, будто сама "намечтала" себе эту роль в сериале "Любовь и пламя". По ее словам, тема спасателей начала странным образом регулярно появляться в ее жизни: знакомая рассказывала о муже-спасателе, подруга призналась, что ее родственник работает в ГСЧС.

Ее настолько увлекла эта эстетика силы и отваги, что она даже начала хранить в телефоне фотографии спасателей. Когда же поступило предложение пройти кастинг в соответствующий проект, она сразу почувствовала – хочет стать частью этой истории.

Мне хотелось глубже погрузиться в эту реальность. Я поехала в самую большую пожарно-спасательную часть в Европе, кстати! Увидела все изнутри, познакомилась со спасателями, почувствовала их энергию. Это сильно изменило мое восприятие роли,

– поделилась Катя.

Кузнецова рассказала, что ее героиня – майор гражданской защиты, которую с детства воспитывал отец-генерал. Именно поэтому она с детства отличается взрослостью, собранностью и амбициозностью.

По ее словам, эта женщина полностью отдана работе, иногда может быть резкой, а ее карьера – это вызов и подтверждение того, что женщина в погонах может оставаться женственной.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Актриса отметила, что стремилась показать офицера ГСЧС не только ухоженной и красивой, но и сильной, решительной, с живым желанием любить и быть любимой – как и любая другая женщина. Кстати, экранную любовь Катя сыграла с Тарасом Цимбалюком.

Мы с Тарасом все время на площадке смеялись. Он постоянно ворчит, что его зря называют секс-символом, но... что есть – то есть! (улыбается – Кино 24) Но для меня он – партнер, и я благодарна, что наше сотрудничество было легким. Когда сложно – юмор спасает все. Было ощущение, будто мы знакомы сто лет,

– поделилась актриса.

Актриса рассказала, что на съемочной площадке постоянно работали консультанты с ГСЧС, благодаря чему команда имела возможность задавать вопросы и уточнять каждое движение.

Съемки проходили в реальных локациях – в частности, в разрушенных квартирах в Бородянке, где когда-то спасали людей. По ее словам, одна из серий основана на реальной истории, и этот опыт оказался чрезвычайно сильным как для актеров, так и для зрителей.