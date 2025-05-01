Катя Кузнєцова, яка зіграла одну з головних ролей у стрічці, розповіла, як створювався цей серіал, кого вона грає та як їй довелось зіграти кохання з Тарасом Цимбалюком, який став новим Холостяком. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що сказала акторка.

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Катя Кузнецова про свою роль у серіалі "Кохання та полум'я"

Катя поділилася, що відчувала, ніби сама "намріяла" собі цю роль у серіалі "Кохання та полум'я". За її словами, тема рятувальників почала дивним чином регулярно з'являтися в її житті: знайома розповідала про чоловіка-надзвичайника, подруга зізналася, що її родич працює в ДСНС.

Її настільки захопила ця естетика сили й відваги, що вона навіть почала зберігати в телефоні фотографії рятувальників. Коли ж надійшла пропозиція пройти кастинг у відповідний проєкт, вона одразу відчула – хоче стати частиною цієї історії.

Мені хотілося глибше зануритися в цю реальність. Я поїхала до найбільшої пожежно-рятувальної частини в Європі, до речі! Побачила все зсередини, познайомилась із рятувальниками, відчула їхню енергію. Це сильно змінило моє сприйняття ролі,

– поділилась Катя.

Кузнецова розповіла, що її героїня – майор цивільного захисту, яку з дитинства виховував батько-генерал. Саме тому вона змалку вирізняється дорослістю, зібраністю та амбітністю.

За її словами, ця жінка повністю віддана роботі, іноді може бути різкою, а її кар'єра – це виклик і підтвердження того, що жінка у погонах може залишатися жіночною.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторка зазначила, що прагнула показати офіцерку ДСНС не лише доглянутою й красивою, а й сильною, рішучою, з живим бажанням любити та бути коханою – як і будь-яка інша жінка. До речі, екранне кохання Катя зіграла з Тарасом Цимбалюком.

Ми з Тарасом увесь час на майданчику сміялися. Він постійно бурчить, що його дарма називають секс-символом, але... що є – то є! (усміхається – Кіно 24) Та для мене він – партнер, і я вдячна, що наша співпраця була легкою. Коли складно – гумор рятує все. Було відчуття, ніби ми знайомі сто років,

– поділилась акторка.

Акторка розповіла, що на знімальному майданчику постійно працювали консультанти з ДСНС, завдяки чому команда мала можливість ставити запитання та уточнювати кожен рух.

Зйомки відбувалися в реальних локаціях – зокрема, в зруйнованих квартирах у Бородянці, де колись рятували людей. За її словами, одна з серій заснована на реальній історії, і цей досвід виявився надзвичайно сильним як для акторів, так і для глядачів.