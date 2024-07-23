Известно, что проект будет состоять из шести короткометражных фильмов. Каждая из этих лент будет рассказывать истории пропавших гражданских лиц во время полномасштабной войны в Украине.

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Ведущая Екатерина Осадчая неожиданно стала продюсером: что известно

Эти шесть различных по жанру эпизодов будут создавать талантливые режиссеры: Евгений Туник, Наталья Ворожбит, Кристина Тинькевич, Алексей Тараненко, Ирина Цилык и звезда современного украинского театра Иван Урывский, для которого этот проект станет кинорежиссерским дебютом.

Каждый из этих режиссеров обладает уникальным видением и мощным художественным голосом, что придаст каждому эпизоду неповторимого стиля и глубины, превращая их в настоящие шедевры киноискусства.

Для нас очень важно, чтобы о личных трагедиях пропавших детей и взрослых из-за ужасной войны, которую развязала Россия, узнали и помнили за пределами нашей страны. Так важно понимать, какие трагедии несет война, что превращает человеческие судьбы в статистические цифры. И все же важно помнить, что это, прежде всего, человеческие истории, и мы эти истории расскажем,

– говорит Екатерина Осадчая.

Съемки самого сериала-антологии "Исчезнувшие" начнутся уже в следующем году.