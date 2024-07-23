Відомо, що проєкт складатиметься з шести короткометражних фільмів. Кожна із цих стрічок оповідатиме історії зниклих цивільних осіб під час повномасштабної війни в Україні.

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Ведуча Катерина Осадча неочікувано стала продюсеркою: що відомо

Ці шість різних за жанром епізодів будуть створювати талановиті режисери: Євген Тунік, Наталка Ворожбит, Крістіна Тинькевич, Олексій Тараненко, Ірина Цілик та зірка сучасного українського театру Іван Уривський, для якого цей проєкт стане кінорежисерським дебютом.

Кожен із цих режисерів володіє унікальним баченням і потужним мистецьким голосом, що додасть кожному епізоду неповторного стилю та глибини, перетворюючи їх на справжні шедеври кіномистецтва.

Для нас дуже важливо, аби про особисті трагедії зниклих дітей і дорослих через жахливу війну, яку розв'язала Росія, дізналися й пам'ятали за межами нашої країни. Так важливо розуміти, які трагедії несе війна, що перетворює людські долі в статистичні цифри. Та все ж важливо пам'ятати, що це, перш за все, людські історії, і ми ці історії розкажемо,

– говорить Катерина Осадча.

Знімання самого серіалу-антології "Зниклі" розпочнуться вже наступного року.