Госкино проинформировало, что 6 февраля 2023 года состоялось заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". В ходе мероприятия были проведены собеседования с кандидатами Викторией Водкой, Еленой Гончарук, Алексеем Пантелеевым и Сергеем Слепаком.
Заметьте "Как выжить, когда тебя убивают": 24 февраля состоится премьера фильма об украинцах
Известно, что Кирилл Жаровский отказался от дальнейшего участия в конкурсе.
Руководителем Довженко-Центра стала Елена Гонтарук
Елена Гонтарук получила 6 голосов. А исполнительный директор фестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка – 3.
Во время мини-пресс-конференции Гонтарук заявила что для нее это решение было ожидаемым, ведь она не сомневалась в себе и своей позиции.
Я знала, что комиссия очень сильная и объективная. Все 9 членов – люди, которые разбираются в кинематографе. Однако сомнения были из-за того, что ситуация вокруг Довженко-Центра очень напряженная, в частности в последние пол года,
– подчеркнула Елена Гонтарук.
Елена Гонтарук о результатах конкурса на должность главы Довженко-Центра: смотрите видео
Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра
- В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра – крупнейшего национального киноархива, с 1994 года занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. В самом центре такое решение было названо ликвидацией.
- Впоследствии украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".
- Позже Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук. Вместо нее назначили Юлию Кожан, имеющую опыт по бухгалтерскому делу и работе с кинологическим центром.
- 10 ноября в Довженко-Центр посетили обыски сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. На следующий день обыски продлили.
- 12 ноября перед зданием Довженко-Центра состоялся митинг с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра".
- В середине ноября Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра. Там заявили, что будут выбирать нового директора.
- Юлия Каждан уволилась с должности. Вместо нее назначили кинокритика Андрея Алферова к 6 февраля.