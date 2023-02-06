Госкино проинформировало, что 6 февраля 2023 года состоялось заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". В ходе мероприятия были проведены собеседования с кандидатами Викторией Водкой, Еленой Гончарук, Алексеем Пантелеевым и Сергеем Слепаком.

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Известно, что Кирилл Жаровский отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

Руководителем Довженко-Центра стала Елена Гонтарук

Елена Гонтарук получила 6 голосов. А исполнительный директор фестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка – 3.

Во время мини-пресс-конференции Гонтарук заявила что для нее это решение было ожидаемым, ведь она не сомневалась в себе и своей позиции.

Я знала, что комиссия очень сильная и объективная. Все 9 членов – люди, которые разбираются в кинематографе. Однако сомнения были из-за того, что ситуация вокруг Довженко-Центра очень напряженная, в частности в последние пол года,

– подчеркнула Елена Гонтарук.

Елена Гонтарук о результатах конкурса на должность главы Довженко-Центра: смотрите видео

Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра