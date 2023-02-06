Держкіно проінформувало, що 6 лютого 2023 року відбулося засідання конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Під час заходу були проведені співбесіди з кандидатами Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком.

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Відомо, що Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі у конкурсі.

Керівником Довженко-Центру стала Олена Гонтарук

Олена Гонтарук отримала 6 голосів. А виконавча директорка фестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка – 3.

Під час міні пресконференції Гонтарук заявила, що для неї це рішення було очікуваним, адже вона не сумнівалася у собі та своїй позиції.

Я знала, що комісія дуже сильна та об’єктивна. Усі 9 членів – люди, які розуміються на кінематографі. Проте сумніви були через те, що ситуація довкола Довженко-Центру дуже напружена, зокрема в останні пів року,

– наголосила Олена Гонтарук.

Олена Гонтарук про результати конкурсу на посаду голови Довженко-Центру: дивіться відео

Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру