Держкіно проінформувало, що 6 лютого 2023 року відбулося засідання конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Під час заходу були проведені співбесіди з кандидатами Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком.
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Відомо, що Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі у конкурсі.
Керівником Довженко-Центру стала Олена Гонтарук
Олена Гонтарук отримала 6 голосів. А виконавча директорка фестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка – 3.
Під час міні пресконференції Гонтарук заявила, що для неї це рішення було очікуваним, адже вона не сумнівалася у собі та своїй позиції.
Я знала, що комісія дуже сильна та об’єктивна. Усі 9 членів – люди, які розуміються на кінематографі. Проте сумніви були через те, що ситуація довкола Довженко-Центру дуже напружена, зокрема в останні пів року,
– наголосила Олена Гонтарук.
Олена Гонтарук про результати конкурсу на посаду голови Довженко-Центру: дивіться відео
Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру
- У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру – найбільшого національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. У самому центрі таке рішення назвали ліквідацією.
- Згодом українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру. А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".
- Пізніше Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук. Замість неї призначили Юлію Кажан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром.
- 10 листопада у Довженко-Центр навідалися з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ. Наступного дня обшуки продовжили.
- 12 листопада перед будівлею Довженко-Центру відбувся мітинг з гаслом "Руки геть від Довженко-Центру".
- В середині листопада Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру. Там заявили, що обиратимуть нового директора.
- Юлія Каждан звільнилася з посади. Замість неї призначили кінокритика Андрія Алферова до 6 лютого.