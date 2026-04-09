Звезда "Кофе с кардамоном" рассказала, дошел ли конфликт с писательницей романа до суда
- Конфликт между автором романа Натальей Гурницкой и командой сериала "Кофе с кардамоном" не дошел до суда, а продолжается в форме обсуждений в соцсетях.
- Команда сериала заявляет, что второй сезон не является экранизацией книги, а новым, самостоятельным сюжетом, и имеет все необходимые юридические права для его создания.
Недавно состоялась премьера второго сезона украинского сериала "Кофе с кардамоном". Однако еще с момента его производства в сети разгорелся скандал. В частности, автор романа "Мелодия кофе в тональности кардамона" Наталья Гурницкая заявила о нарушении ее авторских прав.
По словам писательницы, съемки второго сезона начались без ее согласия и выходят за пределы прав, предоставленных съемочной команде во время работы над первой частью. Подробнее об этом конфликте мы рассказывали ранее в материале по ссылке. Сейчас же изданию ОBOZ.UA стало известно, дошло ли это дело до суда.
Дошел ли скандал Гурницкой с командой "Кофе с кардамоном" до суда?
Главная актриса сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк рассказала, как зрители отреагировали на продолжение проекта, а также прокомментировала конфликт с писательницей Натальей Гурницкой.
По ее словам, сериал получает очень хорошие отзывы: части зрителей больше нравится первый сезон, другим – второй, и это, по ее мнению, вполне естественно. Она отметила, что зрители уже перестали жить ожиданиями героев из первого сезона и восприняли новую историю такой, какой она есть.
Комментируя ситуацию с Натальей Гурницкой, актриса сказала, что писательница публично озвучивает свои претензии, однако в юридическую плоскость конфликт не перешел.
Сериал уже несколько месяцев доступен на платформе Киевстар ТВ, но никаких судебных исков подано не было. Зато дискуссия продолжается преимущественно в соцсетях. Я периодически вижу эти сообщения, госпожа Наталья активно пишет везде, где только может, и, честно говоря, я уже к этому привыкла,
– делится Елена.
Актриса отметила, что команда пыталась наладить сотрудничество с писательницей еще до начала съемок второго сезона, однако Наталья Гурницкая, по ее словам, выбрала другой путь.
Будет ли 3-й сезон "Кофе с кардамоном"?
Елена Лавренюк сказала, что спрос на третий сезон среди зрителей действительно есть. Однако реализация такого проекта требует значительных финансовых ресурсов.
По ее словам, такая возможность теоретически существует, однако пока к этому вопросу не возвращаются, ведь второй сезон имеет завершенную историю с финалом.
Коротко о конфликте Натальи Гурницкой с командой "Кофе с кардамоном"
- Конфликт между Натальей Гурницкой и командой сериала "Кофе с кардамоном" разгорелся после объявления о втором сезоне проекта.
- Первый сезон был экранизацией ее романа, к созданию которого она также была привлечена.
- Второй сезон команда позиционирует как отдельную историю, не основанную на книгах писательницы и не являющуюся их прямым продолжением.
- Однако Гурницкая заявила, что съемки происходят без ее согласия, что может свидетельствовать о нарушении авторских прав. Она неоднократно подчеркивала возможность обращения в суд. Кроме того, писательница выражала опасения, что создатели сериала могут исказить персонажей ее истории.
- Зато команда проекта уверяет, что имеет все необходимые юридические права, а второй сезон – это не экранизация книги, а новый, самостоятельный сюжет. По словам Елена Лавренюк, Ирина Громозды и и других членов команды, они пытались достичь договоренностей с писательницей, однако это не удалось.
- Сам конфликт активно обсуждался в соцсетях, где Гурницкая неоднократно публиковала сообщения по этому поводу.