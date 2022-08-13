О "Сватах", российских актерах, благотворительном фонде: интервью с Евгением Капориным

Актер Евгений Капорин, звезда сериала "Агенти справедливості", "Село на мільйон" и других лент, после полномасштабного вторжения стал членом правления благотворительного фонда во Львове. Мы встретились с артистом именно там, чтобы получить ответы на вопросы, которые сейчас интересуют не только поклонников киноиндустрии, но и рядовых украинцев.

Почему в украинском кино снимались русские актеры? Действительно ли к ним на съемочной площадке относились лучше, чем к украинским артистам? Смогут ли россияне снять 8 сезон "Сватов"? Зачем приобщился к благотворительному фонду?

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Об этом Евгений рассказал в разговоре для проекта "Интервью24". Также объяснил, почему не будет переходить на украинский язык, считает ли русский языком оккупанта и когда, по его мнению, Украина победит в войне.

О начале войны и благотворительном фонде во Львове

В первые дни войны люди массово выезжали за границу, мужчины увозили женщин и детей в границу, а сами возвращались в родные города, записывались в ТРО и ВСУ. Какими были ваши действия 24 февраля?

В тот день я был во Львове. Приехал 22 февраля на сессию с психологом. У меня были личные вопросы. Было запланировано 5 – 7 сеансов. 23 февраля провели один сеанс и мирная жизнь закончилась. До войны мне нужен был психолог, а когда началась война – нет. Война лечит.

24 февраля думал: "Спасибо Богу за город Львов, что я не в Киеве, не на Востоке". В первую очередь было главное то, что я в безопасности. Уже со временем понял, что нужно делать какое-то доброе дело, потому что нет никакой возможности заниматься актерством. В стране беда.

Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Во Львове вы стали членом правления "Благотворительного фонда Бориса Возницкого". Расскажите поподробнее о его деятельности.

В начале войны вместе с друзьями из Киева, также приехавшими во Львов, решили присоединиться к "Благотворительному фонду Бориса Возницкого". Мои друзья – бизнесмены, коротые потеряли свой бизнес из-за войны. Теперь вместе волонтерим. Сначала возили автомобили на восток, затем гуманитарную помощь из Польши, Германии, Канады. Однажды из Канады вообще привезли огромный груз – 17 тонн медикаментов. Это была очень большая партия лекарств, которые важны для каждого региона. Мы до сих пор сотрудничаем с направившей их компанией "Антарио". Вообще, сейчас деятельность фонда сосредоточена именно на медикаментах.

Были ли родные из Сум и области в оккупации

Сумская область стала одной из тех, куда 24 февраля вошла русская армия. Вы родом из Сум. Были ли ваши родные в области в оккупации?

Родители были в Сумах, до сих пор там. В городе просто были сражения. Есть еще дядя с тетей в Сумской области. Они живут в селе Шалыгино, что на границе с россией. Это село все еще обстреливается.



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Сейчас, к счастью, в Сумской области нет российских войск, но она, как вы и подтвердили, иногда подвергается обстрелам. Вы были в Сумах или области после 24 февраля?

Был дома 2 августа. Никогда не испытывал таких эмоций, как тогда. Родители дали невероятную энергию. Может быть, эмоционально сейчас очень сложно и хочется, чтобы родители вылечили своей любовью. Они действительно дали мне немного оптимизма.

Когда ехал в Сумы, думал, что посмотрю на город и станет грустно. Но, скажу честно, Сумы сейчас красивые, люди улыбаются, очень много детей гуляют, работают фонтаны. Возможно, я был счастлив, потому что впервые за долгое время приехал в родной город, но Сумы мне очень понравились. По-моему, сейчас они более оптимистичны, чем были до войны.

Почему было важно снять 7 сезон "Сватов" и предлагали ли сниматься в россии

Одной из ролей, которыми вы больше всего запомнились украинским зрителям, была роль Алексея в сериале "Сваты". Уже длительное время по этому сериалу ведутся дискуссии. Особо остро вопрос встал после начала полномасштабного вторжения, когда некоторые актеры поддержали россию. А федор добронравов даже выступил перед ранеными оккупантами. Возвращаясь во время съемок, можете сказать, чувствовалось ли негативное отношение к украинским артистам со стороны россиян?

Нет, такого не было. Их же приглашали на работу, нанимали. Они приезжали к нам в гости. Тогда ничего не могли говорить. Я не ощущал негатива.



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

7 сезон "Сватов" закончили снимать в 2021 году, когда уже была известна позиция некоторых актеров по оккупации Крыма и войны на Донбассе. Какая была тогда атмосфера на съемках?

Съемки этого сезона должны были начаться в 2014 году, а начались в 2017 году. Это многострадальный сезон. Сначала его запрещали в Украине, затем некоторые актеры болели. Два блока мы снимали в беларуси. Должны были снять там еще один, но из-за протестов лукашенко запретил снимать. Поэтому мы уехали в Грузию. В сезоне должно было быть 16 серий, но мы сняли только 9.

Лично мне очень хотелось доснять этот сезон, поскольку его ждала многомиллионная аудитория.

В россии заявили, что будут снимать 8 сезон "Сватов". Каково ваше отношение к этому?

Теоретически они могут это сделать. Они хотят показать, что сериал создал не Владимир Зеленский. Когда в начале войны я общался с россиянами в прямых эфирах, то пытался объяснить, что происходит. Обращался к фанатам "Сватов" и говорил: "Вы понимаете, что такой хороший сериал не мог создать недобрый человек?" Не думаю, что достучался до кого-нибудь.

Если они будут снимать 8 сезон, то это будет политическое решение. Они могут сделать это, чтобы показать электорату, что это русский сериал. Актерам даже могут приказать сниматься. Не думаю, что это будет что-нибудь интересное, но они могут это сделать. Они на все способны.

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Вашей коллеге Анне Кошмал предлагали сниматься в этом сезоне. К вам обращались с таким предложением?

Нет. Думаю, после того, что я наговорил в социальных сетях, это невозможно. За то, что я сказал, от меня в инстаграмме отписалось 10 тысяч человек. Для них я бандеровец, фашист. Вообще, понимаю, если у кого-то в социальных сетях развевается сине-желтое знамя, то этот человек является бандеровцем.



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Это бизнес – продажа украинского кино в россию и съемки с российскими актерами.

Вас часто можно увидеть на телеэкранах, популярных сериалах. Раньше для съемок в Украину приглашали российских актеров. Ваши коллеги – Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк рассказывали о заметной разнице на съемочной площадке по отношению к ним. Вы чувствовали, что к россиянам относятся лучше, создают ли им более комфортные условия?

Да, конечно. 80% того, что снимали в Украине до 2014 года, и даже до сегодняшнего дня – это российское. Кино снимали за российские деньги, поэтому россияне диктовали все условия. Большинство главных ролей было у русских. Поэтому все вокруг них: условия, графики подстраивали. А украинские актеры были под рукой. Это очень оскорбляло. Думал, что в 2014 году это закончится, что совсем перестанут приглашать российских актеров. Но нет, они до последнего снимались здесь.

Это бизнес. Понимаю, что люди, производившие эти продукты, зарабатывали деньги и для Украины, и для россии. Не думаю, что для них было важно, какие актеры там снимаются.

Во время войны украинцы все больше хотят отгородиться от россиян, избавиться от всего, что связывает нас с врагом. Какова ваша позиция по съемкам с российскими актерами в дальнейшем? Согласитесь ли на съемки в украинском кино, если там будут россияне?

Нет, я не буду сниматься в кино, где будут российские актеры. В 2014 году я думал, что эра подхалимажа наших продюсеров к российским коллегам закончилась, но нет. Все равно через два года они продолжили приезжать к нам. Я очень не хочу, чтобы это повторилось.

Даже мысли сейчас нет, что такое снова может произойти. Но понимаю, что все возможно. Вообще не понимаю, как в Украине могут быть россияне? Где тогда окончание войны?



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Сериал "Папик", в котором вы тоже снимались, раскритиковали из-за русификации не только главных героев, но и надписей в Киеве. В частности, уже в первой серии украинские платежки, полученные главным героем за жилищно-коммунальные услуги были на русском языке. Во втором эпизоде, по сюжету, бывший актер Александр Меркулов приходит в Дом ветеранов сцены в киевской Пуще-Водице. При этом на входе красуется табличка "Добро пожаловать" на русском. Разве вы во время съемок задумывались над этим? Ведь россияне, когда ворвались на наши земли, кричали об "асвабаждении рускоговорящих".

Это была действительность. К примеру: где-то на дороге снимали сюжет с актером в украинской форме полицейского, а затем переснимали, переодев его в русскую форму. Так было и об этом нужно говорить. Если мы об этом не будем вспоминать, то и дальше здесь будут сниматься российские актеры.

В 2009 году я играл первую главную роль. Это был сериал "Сусіди". Он был украиноязычным. Даже моя мама по фильму общалась только на украинском языке. Некоторые персонажи говорили суржиком. Это был украинский продукт, который точно не был продан в россию. Все остальные продакшины не могли зарабатывать без россии. Они хотели зарабатывать большие деньги, потому никаких диалогов не было.

С 2015 по 2020 год снимали сериал "Агенти справедливості". Он также был украиноязычным. Этот сериал был продан только в Казахстан.

О русском языке: "Это не речь путина"

В Украине есть место на русском языке?

Для меня этого вопроса нет. Я говорю и веду соцсети на русском, для меня это не проблема. Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят по-русски. Когда я общался с подписчиками в прямых эфирах, они говорили, что сейчас, живя в приютах для переселенцев, говорят на украинском, но когда вернутся домой, все равно будут разговаривать на русском.

русский язык – это не язык путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что русская армия пришла, потому что здесь говорят по-русски. Это они так говорят, но вопрос в том, думаем ли мы? Если будем говорить, что война началась , потому что в Украине есть русский язык, то будет беда.



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Еще говорят, что это язык оккупанта. Как это? Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас находятся на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпируют.

Как зарабатывает во время войны

Война повлекла за собой кризис в различных отраслях. В частности, актеры потеряли источник дохода. На что вы живете во время войны?

Для меня это трудная тема. Есть определенные сбережения, также зарабатываю в соцсетях с помощью рекламы.

Готов ли воевать с оружием в руках

Ваши коллеги находятся сейчас на передовой?

Да, конечно. У нашего фонда есть польские партнеры, которые в Польше организовали спектакль, чтобы собрать средства для актеров театра, которые сейчас воюют. С помощью партнеров мы собрали каждому актеру около тысячи евро, прислали их. Прямо с передовой они записывали видео, где благодарили за это. Тогда на фоне летели бомбы, происходили боевые действия. Я рад, что смогли помочь именно актерам. Для меня, как для их коллеги, это очень важно.



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Думали о том, что можете оказаться на фронте вместе с другими защитниками? Готовы выгонять оккупантов с оружием в руках?

Не скажу, что готов. Как к этому можно быть готовым? Понимаю, что такое может произойти. Никто не знает, куда идет эта война, ни от чего нельзя быть защищенным. Женщинам нужно рожать детей, мужчинам – защищать свою страну. Наверное, так? Просто сейчас нашу страну защищают люди, более способные на это. И это логично, потому что если на фронт пойдут те, кто не умеет воевать, будет беда.

Когда Украина победит

Когда Украина победит в этой войне?

Если откровенно, то, по моему мнению, когда россия развалится. Тогда это будет победой. Не знаю, сколько будет до этого идти. К тому моменту у нас будет как в Израиле. Все-таки, мне кажется, война будет продолжаться несколько лет. Но мне легко говорить, я ведь не на передовой. Наши военные истощены, поэтому мы должны помогать им, чтобы поскорее победить.