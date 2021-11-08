Закулисье "Вечных" и интересные отзывы от создателей ленты и актеров – в эксклюзивном ролике

Фильм стартовал в украинском прокате 4 ноября. Если вы еще его не видели или наоборот – приглашаем посмотреть эксклюзивное видео в украинском дубляже и еще больше узнать о ленте. В ролике говорится о том, как снимали картину и какова ее особенность. Об этом всем вы узнаете от создателей и главных актеров – Вечных.

О чем рассказывает эксклюзивный фрагмент

В ролике режиссер, продюсеры и актеры рассказывают о фильме "Вечные". В то же время в кадре появляются закулисные ленты, нам показывают как снимали сериал и эксклюзивные фрагменты из фильма.

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Почему вы не остановили Таноса, все остальные войны? Мы не вмешиваемся в человеческие конфликты, лишь защищаем от Девиантов,

– такими словами начинается ролик.

Факты о "Вечных"

Кевин Файги, продюсер: "В вечных речь идет о зарождении Вселенной Marvel как таковой. "Вечные – настоящие супергерои, их легко запомнить. Однако как семья – они далеки от идеала. Все это должным образом упорядочила обладательница премии Оскар Хлоя Чжао. "Вечные" – это не что иное, как глобальное переосмысление всей Вселенной Marvel";

"В вечных речь идет о зарождении Вселенной Marvel как таковой. "Вечные – настоящие супергерои, их легко запомнить. Однако как семья – они далеки от идеала. Все это должным образом упорядочила обладательница премии Оскар Хлоя Чжао. "Вечные" – это не что иное, как глобальное переосмысление всей Вселенной Marvel"; Нейт Мур, продюсер: "События фильма происходят в мире после 4-й части "Мстителей";

"События фильма происходят в мире после 4-й части "Мстителей"; Джемма Чан, Серси: "Пятеро из Вечных мыслители, а остальные пятеро – необычайной силы воины. Это действительно эпический, всеобъемлющий фильм, масштабы которого впечатляют";

"Пятеро из Вечных мыслители, а остальные пятеро – необычайной силы воины. Это действительно эпический, всеобъемлющий фильм, масштабы которого впечатляют"; Хлоя Чжао, режиссер: "С Вечными мы отправляемся в эмоциональное путешествие, чтобы выяснить кто они и что значит быть человеком";

"С Вечными мы отправляемся в эмоциональное путешествие, чтобы выяснить кто они и что значит быть человеком"; Сальма Хаек, Аяк: "Это необычное место, необычные кадры, необычный актерский состав. Это так увлекательно: быть частью чего-то, на самом деле нового";

"Это необычное место, необычные кадры, необычный актерский состав. Это так увлекательно: быть частью чего-то, на самом деле нового"; Кумэйл Нанджиани, Кинго: "У всех разный вид и разное звучание";

"У всех разный вид и разное звучание"; Анджелина Джоли, Тена: "Многие впервые проявят себя как супергерой".

"Вечные" 2021: смотрите эксклюзивный фрагмент с украинским дубляжом

Что известно о фильме "Вечные"?

"Вечные" – 26-й фильм Marvel Studios, в котором говорится о 10 бессмертных личностях со сверхчеловеческими силами. Они были на Земле в течение 7000 лет и боролись с Девиантами;

В Украине премьера "Вечных" состоялась 4 ноября;

Фильм получил неоднозначные отзывы. Как известно, "Вечные" сейчас показывает самый низкий рейтинг от критиков. На Rotten Tomatoes оценка ленты становится все ниже. 29 октября рейтинг от кинокритиков составлял 63 %, а сегодня, 6 ноября, уже 48 %. Но похвалили ленту за необычный подход режиссера Хлои Чжао, масштабность и визуальную составляющую;

Продюсер Нейт Мур в интервью The Toronto Sun рассказала, что "Вечные", скорее всего, не будут иметь продолжения. Однако, решение еще не приняли;

К премьере "Вечных" 24 канал подготовил описание каждого персонажа. Напомним, фильм "Вечные" рассказывает о группе героев из далекой галактики, которые защищали людей с давних времен. Когда монструозные существа Девианты, которых считали пропавшими, неожиданно вернулись, вечные вынуждены воссоединиться, чтобы защитить человечество снова;

В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане власти запретили транслировать "Вечных" от Marvel в кинотеатрах. Этому поспособствовали ЛГБТ-сцены в ленте. Местные цензоры предложили Disney вырезать сцены интимного характера, однако компания отказалась;

Анджелина Джоли гордится тем, что Marvel по просьбе стран Персидского залива не согласилась вырезать сцены поцелуя Фастоса и его партнера в фильме "Вечные".

Актеры и роли

Джемма Чан – Серси;

Ричард Мэдден – Икарис;

Сальма Хаек – Аяк;

Анджелина Джоли – Тена;

Барри Кеоган – Друиг;

Кумэйл Нанджиани – Кинго;

Брайан Тайри Генри – Фастос;

Дон Ли – Гильгамеш;

Лорен Ридлофф – Маккари;

Лия Мак-Хью – Спрайт;

Хариш Патель – Карун.

"Вечные" 2021: смотрите трейлер к фильму онлайн