Самый популярный драматический триллер на Netflix, который покорил сердца украинцев: что это за лента

Если вы ищете фильм, который сможет держать в напряжении, но вместе с тем и растрогать своей искренностью, эта лента идеально подойдет для вашего просмотра. Фильм "Капля" на Netflix стал одним из самых популярных на этой неделе.

Украинцы вывели ленту на третье место среди лучших киноработ на Netflix. Это проект 2025 года, премьера которого состоялась 6 июня. В материальной кино 24 расскажем больше о сюжете.

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"Капля" – самый популярный драматический триллер на Netflix: о чем сюжет

Зрители отмечают, что лента поднимает глубокие темы – отношение людей друг к другу, уровень агрессии, равнодушия и почти полную потерю сострадания и милосердия. Несмотря на скромный бюджет, фильм поражает своей эмоциональностью и искренностью, а финальный сюжетный поворот оставляет сильное эмоциональное впечатление.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – женщина, обычный день которой превращается в настоящий ужас. Она – одинокая, трудолюбивая мать, которая, совершенно не желая того, оказывается втянутой в большое количество ужасных ситуаций, ведущих ее дорогой, которой она никогда бы не пошла по собственной воле.

Впоследствии события начинают приобретать еще более мрачный характер, ведь героиня оказывается в центре подозрений и трудностей. Что станет для нее этой последней каплей?

Это было, по моему мнению, непревзойденно. Незнакома с творчеством Тайлера Перри, но мне очень понравился этот фильм. Игра актеров – на высшем уровне. Держит в напряжении до конца. И да... приготовьте салфетки, потому что концовка меня разбила,

– пишет одна из зрительниц.

Роли в фильме сыграли Тараджи П. Хенсон, Шерри Шеперд, Теяна Тейлор, Глинн Термен, Синбад и другие.