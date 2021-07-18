Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы выиграл приз "Золотой глаз" Каннского фестиваля 2021

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который в этом году проходил с 6 по 17 июля, признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой. Это уже вторая украинская картина, которая выиграла приз в этом году в Каннах – детали на кино 24.

Как сообщает источник, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале кино, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

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Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события. Большое спасибо!,

– подчеркнул режиссер Сергей Лозница.

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Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме презентуют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе.

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