Документальный фильм дублируется на 6 языках и рассказывает об украинских художниках, певцах и других художниках во время русско-украинской войны. В ленте снялись Елена Зеленская, Андрей Хливнюк, Андрей Ермоленко и Тарас Тополя.

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Лента АРТЕ демонстрирует европейским зрителям украинских художников

Искусство как оружие во время войны

У фронта и на фронте немало украинских культурных деятелей. Все они в начале полномасштабного вторжения решили взять в руки оружие вместо инструментов. Сегодня они в рядах ВСУ демонстрируют героическую борьбу украинского народа за свободу.

Лента АРТЕ, по сути, изображает, как творческое, и не только, сопротивление украинских художников, певцов, музыкантов, актеров страстно выражается в их творчестве на тематику войны и культуры. А также показывает европейским зрителям украинских художников, сменивших кисти и музыкальные инструменты на автоматы и дроны, чтобы защищать Родину на войне.

Украинцы удивили весь мир отважным отпором и упорным сопротивлением перед нашествием российских оккупантов с началом полномасштабной агрессии Путина. Во время войны украинская культура и искусство стали жизненно важными, поскольку Москва пытается отрицать именно ее существование и существование украинского народа.

– отмечается в фильме.

Именно поэтому российские оккупанты не только бомбят энергетическую инфраструктуру, жилые дома, но и атакуют, уничтожают и грабят музеи, выставочные залы, театры. Украинские певцы, музыканты и художники достойно дают отпор российской агрессии своими шедеврами – песнями, иллюстрациями, картинами.

В документальной ленте записаны эмоциональные интервью с украинскими музыкантами, певцами, актерами, художниками, которые присоединились к рядам ВСУ, а также с художниками, ведущими войну против московской агрессии на культурном фронте войны за независимость Украины.

Кадр из фильма / InsightNews

В ленте снялись известные украинские деятели

В фильме АРТЕ снялась первая леди Украины Елена Зеленская, которая поделилась своими воспоминаниями о первых днях российского вторжения и губительных последствиях российской войны на жизнь украинцев.

Режиссер Филипп Кольгофер встретился с Андреем Ермоленко, известным украинским художником и дизайнером Художник превращает свои чувства в увлекательные рисунки и иллюстрации в тематику русско-украинской войны и украинского искусства. Своими произведениями художник помогает Вооруженным Силам Украины, ведь средства от продаж картин перечислялись на ВСУ.

Многие художники следуют его примеру, передавая зрителям во всем мире сквозь свои художественные творения о войне и ее разрушительных последствиях. Тем самым благодаря собранным средствам украинские художники поддерживают ВСУ, которые защищают Украину от атак оккупантов России.

Кадр из фильма / InsightNews

В ленте снялся Андрей Хливнюк, украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину Хливнюк присоединился к Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вскоре певец спродюсировал запись первого куплета украинской народной песни "Ой, в лугу красная калина", который приобрел бешеную популярность в социальных сетях. А теперь известная песня звучит на весь мир в документальной ленте ARTE.

Андрей Хливнюк исполняет песню "Ой, в лугу красная калина": смотрите видео

Лента также рассказывает историю Тараса Тополи, солиста украинской группы "Антитела", молодежного посла ЮНИСЕФ в Украине и бойца-добровольца Теробороны.

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Воспоминания Веры Лебединской об уничтожении россиянами театра в Мариуполе

Актриса Вера Лебединская в фильме поделилась личными трагическими воспоминаниями, ведь она находилась в театре Мариуполя, когда российская авиация нанесла по нему авиаудара, разрушив историческое здание. Эти болезненные кадры мариупольского театра облетели и ужаснули весь мир, их зрители увидят снова в фильме АРТЕ, где они продемонстрированы по личной перспективе актрисы.

Справочно. 16 марта россияне сбросили на него сверхмощную бомбу. В то время в здании скрывались гражданские, которые в результате действий захватчиков потеряли жилье и средства к существованию.

В драмтеатре скрывались от обстрелов гражданские / Фото ZN.UA

В ленте также записано интервью с музыкантом, композитором, военным ВСУ Моисеем Бондаренко и украинским художником Михаилом Ревой.

Моисей Бондаренко – Someone you loved: смотрите видео онлайн

Авторы ленты акцентируют внимание на культурном аспекте российской войны, поскольку военная агрессия России направлена именно против украинской культуры, ее наследия и представителей. В фильме описываются трагические последствия войны для культурного и исторического наследия – разрушенные обстрелами музеи, театры, памятники.

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Культурный аспект российской войны против Украины

О культурном аспекте русской войны против Украины в ленте рассказывает историка, специалист по истории культуры Ева Сулек из Гарвардского украинского научного института.

Она подчеркнула, что украинская культура имеет гораздо более древние традиции и историю, чем русская, тогда как Москва пытается отрицать ее существование. С одной стороны Россия отрицает саму украинскую культуру, а с другой – продвигает собственную культурную и военную пропаганду через российских художников и певцов, в том числе и на мероприятиях в государствах ЕС.

С каждой неделей боевых действий и российских ракетных обстрелов, украинские храмы, театры, библиотеки и другие культурные памятники в Украине терпят разрушения.

Кадр из фильма / InsightNews

По данным Министерства культуры Украины, Россия "сознательно выбирает" эти объекты для достижения своей главной цели – уничтожение очагов украинской культуры, говорится в репортаже Euronews. Министерство задокументировало 800 сотен российских военных преступлений против культурного наследия Украины.

Уничтожение оккупантами культурных памятников Украины

По состоянию на февраль 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение 241 культурного объекта в Украине с начала российского вторжения – 106 религиозных объектов, 18 музеев, 86 зданий, представляющих исторический и художественный интерес, 19 памятников и 12 библиотек.

Во время одного из массовых ограблений украинского культурного наследия оккупантами российские войска разграбили краеведческий музей и художественную галерею Херсона, прежде чем отступили из города в начале ноября 2022 года.

В репортажах ряда иностранных медиа (ABC News, Politico, Bloomberg, New York Times) с передовой говорилось, что "культура оказалась на передовой" и что Путин "стремится не только контролировать украинскую территорию, но и стереть украинскую культуру и идентичность".

Однако украинцы выдержали жестокое наступление России и отстояли свободу и независимость, а украинская культура не только выжила, но и стала трендом по всему миру.