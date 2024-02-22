Читайте в материале, что сказал посол Украины при ООН Сергей Кислица о критическом моменте, в котором оказался мир и о чем напомнит фильм "Свобода в огне" каждому, кто его посмотрит.

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Фильм "Свобода в огне" показали в ООН

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу", режиссера Евгения Афинеевского, является продолжением фильма "Зима в огне", который был номинирован на Оскар в 2015 году. В этом продолжении расскажут о страшных событиях, которые украинцы пережили во время полномасштабной войны. Кстати, некоторая часть ленты состоит из видеоматериалов, созданных в сотрудничестве с 24 Каналом.

20 февраля состоялся специальный показ документального фильма "Свобода в огне" для сообщества ООН. В своем выступлении посол Украины при ООН Сергей Кислица, вспомнил слова президента Зеленского о критическом периоде в мире и важность соблюдения правил, направленных на защиту жизни и обеспечения мира.

"Мы можем вернуть нашу землю. И Путин может проиграть. И это уже произошло не один раз на поле боя",

– процитировал Кислица, отметив об объединении и общей задаче достижения победы Украины.

Кроме того, в своем твиттере Кислица опубликовал пост, где поблагодарил всю команду за замечательный документальный фильм, который "служит не только мощным свидетельством трудностей, но и маяком надежды и призывом к действию для тех, кто унаследует мир, который мы формируем сегодня."

"Свобода в огне": о чем фильм

Марк Фишкин, основатель и директор MVFF, отметил, что фильм "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" выступает сигналом для всего мира о необходимости принятия всех возможных мер для предотвращения дальнейших трагедий.

Картина создана на основе личных рассказов обычных украинцев – детей, солдат, врачей, матерей, стариков, журналистов и волонтеров, и имеет целью рассказать историю миллионов людей, жизнь которых перевернулась с ног на голову за все годы войны.

Фильм отражает героизм и готовность украинцев устоять за свое право на свободу, демонстрирует их способность выражать сочувствие друг другу и быть эмпатичными, даже в условиях военных преступлений вокруг них.

"Свобода в огне": смотрите онлайн трейлер фильма