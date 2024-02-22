Читайте в матеріалі, що сказав посол України при ООН Сергій Кислиця про критичний момент, у якому опинився світ та про що нагадає фільм "Свобода у вогні" кожному, хто його подивиться.

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Фільм "Свобода у вогні" показали в ООН

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу", режисера Євгена Афінеєвського, є продовженням фільму "Зима у вогні", який був номінований на Оскар у 2015 році. У цьому продовженні розкажуть про страшні події, які українці пережили під час повномасштабної війни. До речі, деяка частина стрічки складається з відеоматеріалів, створених у співпраці із 24 Каналом.

20 лютого відбувся спеціальний показ документального фільму "Свобода у вогні" для спільноти ООН. У своєму виступі посол України при ООН Сергій Кислиця, згадав слова президента Зеленського про критичний період у світі та важливість дотримання правил, спрямованих на захист життя та забезпечення миру.

"Ми можемо повернути нашу землю. І Путін може програти. І це вже сталося не один раз на полі бою",

– зацитував Кислиця, наголосивши на об'єднанні та спільному завданні досягнення перемоги України.

Окрім того, у своєму твіттері Кислиця опублікував пост, де подякував усій команді за чудовий документальний фільм, який "служить не лише потужним свідченням труднощів, але й маяком надії та закликом до дії для тих, хто успадкує світ, який ми формуємо сьогодні."

"Свобода у вогні": про що фільм

Марк Фішкін, засновник та директор MVFF, відзначив, що фільм "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" виступає сигналом для всього світу про необхідність прийняття всіх можливих заходів для запобігання подальшим трагедіям.

Картина створена на основі особистих розповідей звичайних українців – дітей, солдатів, лікарів, матерів, людей похилого віку, журналістів та волонтерів, і має за мету розповісти історію мільйонів людей, життя яких перевернулося з ніг на голову за всі роки війни.

Фільм відображає героїзм та готовність українців встояти за своє право на свободу, демонструє їхню спроможність виражати співчуття один одному та бути емпатичними, навіть в умовах воєнних злочинів навколо них.

"Свобода у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму